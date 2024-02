chi è, età, FantaSanremo, Instagram, canzoni, Amici

Maninni, uno dei protagonisti del Festival di Sanremo 2024, è un giovane artista che ha già avuto esperienze nel mondo della musica, partecipando a un noto talent show. Durante la kermesse, che si svolge dal 6 al 10 febbraio presso il teatro Ariston di Sanremo e viene trasmessa in diretta su Rai Uno, Maninni presenterà la sua canzone intitolata “Spettacolare”. Le sue performance musicali sono molto attese e suscitano grande curiosità. Vediamo quindi chi è Maninni, la sua carriera e la sua vita privata.

Maninni è uno dei trenta grandi artisti in gara al Festival di Sanremo 2024 e contribuirà a rendere questa edizione speciale, sotto la conduzione di Amadeus. Il giovane artista si è fatto conoscere grazie alla sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi alcuni anni fa, anche se non è riuscito a superare l’esame di sbarramento per accedere alla fase finale del programma. Lo scorso anno, ha ottenuto una finale al Sanremo Giovani, ma non è riuscito a vincere la competizione.

Maninni è un musicista poliedrico che suona la chitarra, la batteria e il pianoforte. Fin da piccolo ha coltivato una grande passione per la musica e ha iniziato a lavorare sia come autore che come cantante. Nonostante si definisca taciturno, Maninni è anche empatico e ha un’enorme carica energetica.

Oltre alle sue partecipazioni televisive, Maninni si è esibito sul palco del Concertone del Primo Maggio a Roma e ha aperto alcuni concerti del tour dei The Kolors. Nel 2023, ha vinto il premio SIAE come giovane cantautore più trasmesso in radio.

La canzone che Maninni presenta al Festival di Sanremo racconta delle difficoltà della vita e dell’importanza di trovare la forza di rialzarsi di fronte agli ostacoli. Il testo è un invito a non arrendersi e a superare le giornate complicate.

Per quanto riguarda la sua vita privata, Maninni è un ragazzo molto riservato e non sono disponibili molte informazioni. Non si sa se abbia una fidanzata o meno, in quanto preferisce mantenere la sua vita personale lontana dai riflettori.

In conclusione, Maninni è un giovane artista che ha già avuto esperienze nel mondo della musica grazie alla sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi e al Sanremo Giovani. La sua partecipazione al Festival di Sanremo 2024 è molto attesa e suscita grande curiosità. Con la sua canzone “Spettacolare”, Maninni racconta delle difficoltà della vita e dell’importanza di trovare la forza di rialzarsi. Nonostante sia riservato sulla sua vita privata, il suo talento e la sua passione per la musica sono evidenti.

