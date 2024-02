età, membri, come si legge, canzone, Fantasanremo, Instagram

I Bnkr44 sono un giovane gruppo di ragazzi che si sono fatti notare per la loro influenza nel mondo della musica pop e non solo. La band si è formata nel 2019 a Villanova, una piccola frazione in provincia di Empoli, ed è composta da sette membri. Hanno scelto il nome Bnkr44, che si legge “Bunker Quarantaquattro”, in omaggio al luogo in cui si riunivano per suonare e fare musica.

Il collettivo è guidato dal direttore artistico gheray0 e i membri attuali sono Erin, Piccolo, Faster, JxN, Caph e Fares. Dopo aver pubblicato i loro primi lavori su SoundCloud, nel 2020 hanno rilasciato il loro primo album intitolato “44. DELUXE”. L’album è stato sviluppato in soli tre giorni di lavoro intensivo e ha mostrato anche le capacità dei singoli membri nel portare avanti progetti solisti. Nel 2021 è uscito il loro secondo album, “Farsi male a noi va bene”.

La band ha iniziato a collaborare con piattaforme come Spotify, che li ha selezionati per il progetto Radar Italia, un contenitore musicale per le giovani band italiane. Nel 2022 hanno pubblicato una versione modificata e ampliata del loro secondo album, chiamato “Farsi male a noi va bene 2.0”. Lo stesso anno hanno anche intrapreso il loro primo tour come collettivo musicale.

Nel 2023 i Bnkr44 hanno partecipato a Sanremo, esibendosi nella serata dei duetti insieme a Sethu. Hanno cantato la cover di “Charlie fa surf” dei Baustelle. Sempre nel 2023 hanno pubblicato il loro terzo lavoro, “Fuoristrada”, che include il singolo “Guida Spericolata”, uno dei brani più ascoltati del periodo.

La svolta per la band è arrivata nel 2023 con la partecipazione a Sanremo Giovani, dove sono riusciti a classificarsi sul podio grazie al brano “Effetti Speciali”. Questo successo ha garantito loro la possibilità di esibirsi come cantanti BIG a Sanremo 2024 con la canzone “Governo Punk”, scelta dalla giuria di Sanremo Giovani.

I Bnkr44 hanno accumulato un grande seguito sui social media, in particolare su Instagram. Il loro account ufficiale è seguito da migliaia di fan che apprezzano la loro musica e il loro stile unico. La band continua a lavorare duramente per creare nuovi brani e portare avanti il loro progetto musicale.

In conclusione, i Bnkr44 sono un gruppo di giovani talentuosi che hanno conquistato il cuore di molte persone con la loro musica. La loro partecipazione a Sanremo 2024 è sicuramente un traguardo importante nella loro carriera e siamo sicuri che continueranno a sorprenderci con la loro creatività e il loro talento.

