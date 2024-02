Ghali a Sanremo 2024: età, carriera, vita privata

Ghali, il noto rapper italiano, è tra i grandi artisti in gara al Festival di Sanremo di quest’anno. Ma chi è Ghali e qualcosa sulla sua vita privata? Ghali, il cui vero nome è Ghali Amdouni, è nato e cresciuto a Milano il 21 maggio 1993 da genitori tunisini. La sua infanzia è stata trascorsa nel quartiere di Baggio, nella periferia milanese. Non è stato un periodo facile per Ghali, che ha trascorso parte della sua adolescenza in un penitenziario minorile, il Cesare Beccaria. Tuttavia, è riuscito a trovare una passione per l’hip hop durante questo periodo difficile.

La musica è diventata una forma di espressione per Ghali, che ha iniziato a dedicarsi alla creazione di musica. Nel 2011, ha formato il gruppo Troupe D’Elite, che ha attirato l’attenzione del rapper Guè Pequeno. Grazie a questa opportunità, Ghali ha firmato un contratto con la nota etichetta discografica di Guè Pequeno.

Passando alla vita privata di Ghali, nel 2019 ha iniziato una relazione con la famosa modella Mariacarla Boscono. La coppia è stata insieme per più di un anno, ma si è separata nell’estate del 2020. Successivamente, Ghali ha iniziato una relazione con Camilla Venturini, stilista e co-fondatrice della marca di moda Medea.

Parlando della carriera di Ghali, nel 2014 ha pubblicato il suo primo album insieme ai Troupe D’Elite, intitolato “Il mio giorno preferito”. Due anni dopo, ha creato la sua etichetta personale, la Sto Records, per continuare la sua carriera da solista. Nel 2016, il suo brano “Ninna nanna” ha raggiunto il primo posto nella classifica dei singoli più venduti in Italia. L’anno successivo, ha ottenuto un altro grande successo con il brano “Pizza kebab”.

Nel 2017, Ghali ha pubblicato il suo primo album da solista, intitolato “Album”. L’album ha ottenuto un grande successo e includeva tracce come “Habibi” e “Happy Days”. Nel 2020, Ghali è salito sul palco del Festival di Sanremo come ospite e ha avuto l’opportunità di esibirsi con il suo successo “Cara Italia”. Lo stesso anno, ha pubblicato il suo secondo album in studio, intitolato “DNA”.

Ghali ha anche collaborato con numerosi artisti famosi, tra cui Marracash, Sfera Ebbasta, Luchè, Achille Lauro e Tedua. Nel 2022, ha pubblicato il suo terzo album, intitolato “Sensazione ultra”, mentre l’anno successivo è uscito il suo quarto album, “Pizza Kebab Vol. 1”.

Nel 2024, Ghali è tornato sul palco del Festival di Sanremo come concorrente nella 74ª edizione. Ha presentato il suo brano “Casa mia” e nella serata dei duetti si è esibito insieme a Ratch0pper con un brano chiamato “Italiano vero”.

In conclusione, Ghali è un rapper italiano di grande successo che ha avuto un percorso di vita difficile ma che è riuscito a trovare la sua strada attraverso la musica. La sua carriera è stata caratterizzata da numerosi successi e collaborazioni con artisti rinomati. Nonostante la sua fama, Ghali è anche un artista riservato sulla sua vita privata, ma è stato coinvolto in relazioni con Mariacarla Boscono e Camilla Venturini. La sua partecipazione al Festival di Sanremo del 2024 è stata un altro importante traguardo nella sua carriera.

