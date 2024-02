Il Tre a Sanremo: età, carriera, vita privata, perché il suo nome

Il Tre, noto rapper italiano, si esibirà al Festival di Sanremo dopo aver conquistato il successo con il suo brano “Te lo Prometto”. Questo singolo ha raggiunto più di 30 milioni di streaming e ha ottenuto due dischi di platino. Ma chi è realmente Il Tre?

Il Tre, il cui vero nome è Guido Luigi Senia, è nato a Roma il 3 settembre 1997. È diventato famoso grazie alla sua canzone “Te lo Prometto”, scritta durante il periodo di lockdown. Questo brano parla dell’importanza di stare con la propria famiglia e di apprezzare le piccole cose della vita quotidiana. Per Il Tre, è fondamentale rimanere fedeli a se stessi nonostante i cambiamenti cruciali che si possono verificare nella vita.

La carriera di Il Tre è iniziata nel 2015, quando ha pubblicato su YouTube il suo primo mixtape, intitolato “Cataclisma”, contenente dieci canzoni. A partire dall’anno successivo, è diventato sempre più noto e ascoltato grazie alla sua partecipazione e vittoria a One Shot Game, un contest che permette di esibirsi e farsi conoscere di fronte a una giuria dedicata.

Successivamente, Il Tre ha partecipato al programma YouTube “Real Talk”, dove i cantanti freestyle mettevano alla prova le loro abilità. È stato notato dall’etichetta discografica Atlantic Records, con cui ha firmato il suo primo contratto discografico. Il suo primo successo in classifica è arrivato con il brano “Cracovia”, che gli ha fatto ottenere il suo primo disco di platino. Tuttavia, la sua canzone di maggior successo rimane “Te lo Prometto”, pubblicata nel 2020 e che ha ottenuto due dischi di platino. Questo singolo anticipava l’uscita del suo primo album, intitolato “Ali”.

La passione di Il Tre per la musica è nata grazie a Eminem, famoso rapper americano, che ha influenzato anche il suo look. Infatti, Il Tre ha deciso di diventare biondo proprio come Eminem.

Ma perché si chiama “Il Tre”? Questo nome d’arte è stato scelto da Guido Senia per diversi motivi. In primo luogo, “Il Tre” è semplicemente il suo numero preferito. Inoltre, è il numero dei membri della sua famiglia e coincide con la data della sua nascita, il 3 settembre. Il padre di Il Tre lavora come venditore di automobili, mentre sua madre è una casalinga. Entrambi i genitori sono stati molto determinanti per il successo del rapper, sostenendolo sempre e lasciandogli libertà di scelta per il suo futuro e la sua carriera musicale.

In conclusione, Il Tre è un talentuoso rapper italiano che ha raggiunto il successo con il suo singolo “Te lo Prometto”. La sua carriera è iniziata nel 2015 e ha continuato a crescere grazie alle sue vittorie in contest e alla sua firma con l’etichetta discografica Atlantic Records. Il Tre si ispira a Eminem e ha scelto il nome d’arte “Il Tre” per il suo significato personale legato alla sua famiglia.

