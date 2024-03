Anticipazioni Beautiful dal 18 al 23 Marzo 2024: L’annullamento di matrimonio per Brooke

La serie televisiva mantiene un ritmo serrato, offrendo agli spettatori momenti carichi di suspense e sorprese che tengono alta l’attenzione del pubblico. Le anticipazioni per la settimana dal 18 al 23 Marzo 2024 promettono avvenimenti coinvolgenti e emozionanti. Liam esprime il suo rimpianto per essersi allontanato dalla sfilata e riafferma il suo impegno a sostenere Hope. Nel frattempo, Carter consegna a Brooke i documenti per l’annullamento del matrimonio con Ridge, causando sconcerto nella donna. Thomas festeggia il successo della presentazione della nuova collezione, ma nota l’atteggiamento turbato di suo padre, Ridge. Quest’ultimo confida il suo dolore a Thomas e Steffy per aver causato sofferenza a Brooke, mentre la donna non riesce a capire le ragioni della loro separazione. Steffy e Thomas consigliano a Ridge di concentrarsi sul futuro con Taylor, ma Brooke cerca invano di persuaderlo a non procedere con l’annullamento del matrimonio. Brooke è confusa dalle motivazioni di Ridge e non si rende conto dell’influenza di Thomas sulle sue decisioni.

Nel frattempo, Thomas, Steffy e Taylor festeggiano la fine del matrimonio tra Ridge e Brooke, anche se Taylor ha ancora dei dubbi sui sentimenti di Ridge per Brooke. Hope, Liam, Katie, Thomas e Steffy discutono della fine del matrimonio tra Ridge e Brooke. Nonostante abbia firmato i documenti per l’annullamento, Brooke è convinta che ci sia stata un’interferenza da parte di Thomas. Douglas gioca con un’app che clona le voci, ma Thomas lo ferma temendo che la verità sul suo coinvolgimento nel clonare la voce di Brooke venga scoperta. Nel frattempo, la tensione cresce mentre ci si prepara per la sfilata imminente. Liam rifiuta di partecipare a causa della gelosia verso Thomas, suscitando preoccupazioni in Hope. Thomas confessa a Hope il suo desiderio di avere una relazione più profonda con lei, causando disagio a Liam. La tensione aumenta tra i clienti e il team della casa di moda, determinato a superare ogni aspettativa.

A casa di Eric, si festeggia il successo dell’anteprima con elogi per il lavoro di Hope e Thomas. Bill e Wyatt cercano di consigliare Liam per proteggere il suo matrimonio, mentre Liam esprime il suo disagio per la presenza costante di Thomas nella loro vita. Thomas e Hope festeggiano il successo, ma emergono incertezze sotto la superficie. Bill cerca di confortare Brooke, sperando di riconquistare il suo affetto. Nel frattempo, Deacon e Sheila hanno una serata romantica clandestina, cercando di mantenere viva la loro passione a Il Giardino. Le anticipazioni per la prossima settimana promettono ulteriori colpi di scena e momenti emozionanti per i personaggi di Beautiful.

Continua a leggere su Notizie Oggi 24: Anticipazioni Beautiful dal 18 al 23 Marzo 2024: L’annullamento di matrimonio per Brooke Notizie Oggi 24