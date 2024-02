Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 14 Febbraio 2024: l’America si avvicina!

Nel prossimo episodio de Il Paradiso delle Signore, in onda domani 14 febbraio, vedremo svilupparsi diverse trame interessanti. Una delle principali riguarda Tom, che sta cercando di riconquistare Marta nonostante la sua diffidenza. Nel frattempo, Umberto, che aveva avviato delle indagini su di lui, sembra aver scoperto qualcosa di interessante sul suo conto. Nel frattempo, Marcello e Salvatore continuano la loro missione di trovare una fidanzata per Armando, e ora anche Rosa si è unita alla causa. Intanto, Matteo si prepara per il suo viaggio in America con Silvana, ma prima chiede un commiato formale a Maria.

Marta rimane sorpresa quando Tom la cerca nuovamente, questa volta per riconquistarla. Tom dimostra il suo interesse attraverso attenzioni e corteggiamenti, ma anche con una sorprendente proposta: le chiede di seguirlo in America per aprire insieme un’agenzia pubblicitaria. Marta è sconcertata e non riesce a dare una risposta immediata, poiché non ha piena fiducia in lui. Anche Umberto ha avviato delle indagini su Tom e sembra aver scoperto qualcosa di interessante sul suo conto. Cosa potrebbe aver scoperto il Commendatore?

Nel frattempo, Armando si trova solo dopo che Agnese ha deciso di trasferirsi a Londra per riunirsi con la figlia Tina. Marcello e Salvatore, preoccupati per il benessere di Armando, stanno cercando di aiutarlo a trovare una nuova compagna. Inizialmente contraria, Rosa sembra ora supportare l’iniziativa di Marcello e Salvatore. Sperano così di trovare una compagna adatta ad Armando e di renderlo felice.

Matteo si prepara per il suo viaggio in America con Silvana, ma prima chiede un incontro formale con Maria per salutarla. Matteo sa di essere sotto il controllo di Umberto e che il Commendatore lo sta utilizzando per colpire Marcello. Nonostante la sua resistenza, Matteo accetta l’offerta di Umberto di andare in America, dove Silvana potrà sottoporsi a un importante intervento per la sua sopravvivenza. Mentre si prepara per il viaggio, Matteo si rende conto che dire addio a Maria sarà più difficile di quanto aveva immaginato.

