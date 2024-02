Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 16 Febbraio: confessioni d’amore

Nella prossima puntata de “Il Paradiso delle Signore” che andrà in onda domani, 16 febbraio, ci sono diverse anticipazioni interessanti.

Salvatore è ancora convinto che Elvira provi dei sentimenti romantici nei suoi confronti e continua a nutrire speranze. Nel frattempo, Marcello sorprende Vittorio con una proposta d’investimento inaspettata, che potrebbe portare a nuove opportunità per entrambi.

D’altra parte, Marta non sembra entusiasta degli scatti del servizio fotografico per sostenere il progetto della casa famiglia per ragazze madri. Le foto finiscono anche tra le mani del direttore, aggiungendo un nuovo elemento alla trama.

Nel frattempo, Clara cerca di incoraggiare Alfredo a seguire il suo vero sogno, mentre Tom prende una decisione radicale lasciando Milano a causa della mancanza di una risposta chiara da parte dell’ex.

Infine, Maria arriva a una consapevolezza cruciale e sente la necessità di confrontarsi con Vito per condividere i suoi sentimenti per Matteo.

