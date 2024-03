Anticipazioni La Promessa 20 Marzo 2024: Manuel stai attento a…

La prossima puntata de La Promessa, in onda domani 20 Marzo 2024, vedrà Jimena mantenere il controllo su Manuel simulando una presunta gravidanza. Questa menzogna metterà a dura prova Jana, che ha ormai capito la verità sulla marchesa. La scoperta della gravidanza ha cambiato radicalmente le prospettive di Manuel, che si trova ora a dover affrontare decisioni difficili riguardo al suo futuro e alla sua passione per i progetti aeronautici. Jimena sfrutta la situazione per ottenere più attenzione da parte di Manuel, ma i suoi continui malori iniziano a destare sospetti in Jana.

Manuel chiede a Jana di prendersi cura di Jimena durante la gravidanza, mettendola in una posizione difficile. Jana inizia a notare delle incongruenze nei malori della marchesa e cerca di far aprire gli occhi a Manuel sulla situazione, ma lui sembra troppo coinvolto emotivamente per ascoltarla attentamente. Nel frattempo, nuovi amori e segreti emergono tra i personaggi, con Simona che cerca di nascondere a Candela il suo legame con Don Carlos e la cuoca che si innamora del loro insegnante, gettando Simona nello scompiglio.

La puntata si preannuncia piena di tensione e colpi di scena, con Jimena che continua a tessere la sua tela di menzogne e manipolazioni per mantenere il controllo su Manuel. Jana si trova in una posizione delicata, costretta a prendersi cura della rivale e a cercare di far comprendere a Manuel la verità sulla gravidanza simulata. Nel frattempo, nuovi sentimenti e segreti vengono alla luce, mettendo a dura prova le relazioni tra i personaggi.

Le anticipazioni per la prossima puntata de La Promessa promettono emozioni forti e colpi di scena inaspettati, con i personaggi principali alle prese con scelte difficili e verità scomode. La tensione tra Jimena, Manuel e Jana raggiunge il suo apice, mentre nuovi amori e segreti mettono a dura prova le relazioni tra i personaggi. Non resta che rimanere sintonizzati per scoprire come si evolverà la storia e quali saranno le conseguenze delle azioni dei protagonisti.

