Anticipazioni settimanali La Promessa: dal 12 al 16 Febbraio

Le anticipazioni de La Promessa, in onda dal 12 al 16 febbraio 2024, promettono nuovi colpi di scena e momenti emozionanti per i telespettatori. La soap opera di Canale 5 continua a coinvolgere il pubblico con le vicende intricate e l’amore complicato tra Jana e Manuel, regalando storie avvincenti e coinvolgenti.

Nella puntata del 12 febbraio, Salvador si trova esausto dalle pressioni di Maria, determinata a sposarlo. In preda alla frustrazione, il giovane riversa la sua irritazione su Lope, accusandolo di coinvolgerlo in situazioni spiacevoli. Salvador incolpa l’amico di aver organizzato una sorpresa per la cameriera, facendole credere che fosse stato lui a farlo.

Nella puntata successiva, il 13 febbraio, la conversazione tra Lope e Salvador continua. Salvador incoraggia l’amico a rivelare i suoi veri sentimenti a Maria. Nel frattempo, Mauro e Salvador cercano di persuadere Lope a chiarire i suoi sentimenti con la domestica.

Nel episodio del 14 febbraio, Jana è decisa ad affrontare Manuel seriamente riguardo al loro rapporto. Tuttavia, Manuel mostra disinteresse e ferma Jana prima che possa esprimersi, dichiarando che considera la loro “storia d’amore” un capitolo chiuso. Successivamente, Jimena cerca Manuel per confessargli di essere stanca di fingere.

Nel episodio del 15 febbraio, Lorenzo diventa il punto centrale della trama. Determinato a scoprire l’identità di chi lo ha colto in atteggiamenti intimi con Elisa, Lorenzo concentra le sue indagini tra i membri del personale domestico. Nonostante gli interrogatori, nessuno dei domestici ammette di averlo visto. Resta da capire se stanno mentendo o se sono sinceri.

Nell’episodio del 16 febbraio, il focus si sposta sulla sincerità di Maria. La ragazza confida a Teresa di non essere più sicura di provare lo stesso amore per Salvador. Teresa le consiglia di affrontare il problema con il fidanzato il prima possibile, per mettere le cose in chiaro. Nel frattempo, Beatriz cerca di stringere amicizia con gli abitanti de La Promessa, mentre Martina osserva con timore le sue mosse.

Le anticipazioni de La Promessa promettono momenti di grande tensione e rivelazioni che cambieranno il corso delle vicende. I telespettatori non possono fare a meno di rimanere incollati allo schermo per scoprire cosa accadrà ai protagonisti e come si svilupperanno le loro storie d’amore. La soap opera continua a coinvolgere il pubblico con trame avvincenti e personaggi indimenticabili.

Continua a leggere su Notizie Oggi 24: Anticipazioni settimanali La Promessa: dal 12 al 16 Febbraio Notizie Oggi 24