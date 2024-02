Anticipazioni settimanali La Promessa: dal 26 Febbraio al 1 Marzo 2024

La settimana prossima nella serie La Promessa sarà ricca di emozioni e colpi di scena. Partiamo con le anticipazioni della puntata di lunedì 26 Febbraio, dove Jimena comunica a Manuel di essere incinta, suscitando grande felicità nella coppia. Nel frattempo, Jana rivela a Curro di aver visto Elisa baciare Don Lorenzo, sospettando una relazione segreta che potrebbe mettere in pericolo la reputazione dei Lujàn.

Il giorno successivo, martedì 27 Febbraio, Salvador ritorna e confessa a Maria il desiderio di sposarla, segnando un momento importante nella loro relazione. Nel frattempo, Manuel e Jimena condividono la lieta novella della gravidanza durante una colazione familiare, creando un’atmosfera di gioia e unione.

Passiamo alla puntata di mercoledì 28 Febbraio, dove Catalina accetta di delegare la firma dei contratti a un rappresentante su consiglio di Don Lorenzo, per poter raggiungere Cruz in clinica psichiatrica. La giovane donna si trova divisa tra il dovere aziendale e il desiderio di essere al fianco di chi ama in un momento difficile.

Giovedì 29 Febbraio, Don Alonso chiede a Martina di allontanare Beatriz da La Promessa, un compito complicato che coinvolge Curro come alleato. Durante un momento intenso, i due giovani si avvicinano e sembrano pronti a condividere un bacio appassionato, interrotto da un rumore improvviso che rivela la presenza di qualcuno.

Infine, venerdì 1 Marzo, l’annuncio della gravidanza di Jimena sconvolge tutti, in particolare Jana che reagisce emotivamente. Nel frattempo, Simona suggerisce a Candela di preparare un caffè per Don Carlos, ma la cuoca sembra nascondere un’intenzione misteriosa dietro la sua espressione.

In conclusione, la prossima settimana de La Promessa promette di regalare ai telespettatori momenti intensi e sorprendenti, con le vicende dei personaggi che si intrecciano in un intreccio avvincente. Resta con noi per scoprire come si evolveranno le storie e quali nuovi segreti verranno alla luce.

