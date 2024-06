Dove mangiare a Brescia: i consigli di TripAdvisor

Quali sono i posti migliori in cui potere mangiare a Brescia: la cucina del capoluogo è sicuramente particolare e adatta ad ogni tipo di palato: ecco qualche suggerimento da non perdere.

Una cosa è assolutamente certa, se siete immersi in un itinerario di Milano e non sapete dove andare a mangiare, potreste fare una scappata a Brescia, la cucina bresciana è una esperienza da non perdere e questo perchè si ispira a quelli che sono i paesaggi circostanti del capoluogo. Un vero e proprio mix di sapori che in qualche modo riesce ad unire montagne, colline, laghi, boschi: insomma una via di mezzo tra terra e lago.

Ovviamente ci sono alcuni prodotti tipici del luogo che anche solo per sentito nominare sono imprescindibili, come il Bagoss che è un formaggio montano a pasta dura, o ancora l’olio tipico della zona del Lago di Garda e poi immancabili i vini come ad esempio il Franciacorta.

Ma come rispondere alla domanda dove mangiare a Brescia? A rispondere ci pensa TripAdvisor che ha messo a disposizione per chiunque voglia dei consigli davvero niente male. Eccone alcuni:

La Locanda del Tempo Perso: la fascia di prezzo va da 11 euro fino a 43 euro, è aperto a pranzo e cena ed ha un menù adatto anche ai vegetariani. E’ un posto raffinato e di grande classe in cui potere passare dei momenti di totale tranquillità e visto anche il nome, in questo ristorante è possibile rivivere il passato tramite i piatti proposti.

E’ situato in Borgo Trento che poi è uno dei borghi storici di Brescia, il locale al suo interno è stato completamente recuperato ed ha lasciato tutte le caratteristiche originarie di un tempo, riuscendo però a rinnovare non solo la sua eleganza, ma anche l’architettura. I piatti proposti sono composti da cibi accurati preparati con materie prime che sono sempre selezionate e lavorate con il suo solo di rendere riconoscibili i sapori di stagione.

America Graffiti Brescia: ha una fascia di prezzo che varia dai 13 euro fino ai 24 euro. Aperto a pranzo e a cena, propone anche una cucina americana e messicana.

La sua caratteristica principale è quella di riprendere la tradizione dei diner americani, quelli che andavano di moda negli anni 50 con i menù delle tavole calde, il luogo di ritrovo di tantissimi giovani che unisce non solo il gusto per la tradizione ma anche una serie di piatti della cucina americana, il tutto unito ad una atmosfera informale, casual e caratteristica. L’America Graffiti è una idea nata nel 2008 con l’apertura del primo ristorante a Forlì che poi si è rivelato essere un grande successo e che lo è ancora oggi in giro per l’Italia.

Nuovo Rustichello: il terzo posto per TripAdvisor è per questo locale a conduzione familiare. La fascia di prezzo è quella che va dai 22 ai 33 euro, aperto a pranzo e cena, ha anche un menù per i vegetariani. Il locale è nato per la prima volta a Gussago nel 1972, i suoi creatori hanno ristrutturato una vecchia stalla che ancora oggi conserva lo stile caratteristico e accogliente delle trattorie anche grazie alla grande cordialità dei proprietari.

All’interno ci sono circa 50 persone tra salone, sala privata e nella stagione estiva ci sta anche la parte esterna attrezzate che riesce a ospitare circa 25 persone.