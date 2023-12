”A volte si lavora sul castigo, a volte sul premio”: Martina Colombari spiega come sta affrontando le difficoltà familiari col figlio Achille – Gossip.it

Martina Colombari, ex Miss Italia e moglie del noto calciatore Billy Costacurta, ha raccontato in una recente intervista a Verissimo come sta affrontando le difficoltà familiari con il figlio Achille, di 19 anni. Secondo Martina, il rapporto con il ragazzo è complicato e sono sorte delle dinamiche difficili da gestire durante l’adolescenza.

Martina ha spiegato che il periodo storico in cui viviamo è diverso da quello in cui è cresciuta lei e suo marito, e nessuno li ha mai insegnato come fare i genitori. Tuttavia, nonostante le difficoltà, Martina ha affermato che ora il rapporto con Achille sta migliorando.

Il ragazzo è sempre stato un carattere un po’ ribelle, mentre Martina si definisce una persona più docile. Ha ammesso che il loro rapporto non è perfetto, come quello che possono avere le mamme con un figlio maschio di 19 anni. I ragazzi hanno un linguaggio diverso dal nostro e un livello di sopportazione molto basso, quindi è importante rispettare i loro spazi. Martina ritiene che se proteggiamo i nostri figli in tutti i modi possibili, non impareranno a gestire la sconfitta.

Martina ha raccontato che lei e il marito hanno affrontato un percorso di terapia famigliare durante l’adolescenza di Achille. Questa scelta è stata motivata dalle difficoltà incontrate nel gestire le dinamiche familiari. Martina ha sottolineato che il periodo storico in cui viviamo è molto diverso da quello in cui erano giovani loro, quindi è importante cercare aiuto quando si incontrano difficoltà.

Billy, il marito di Martina, è più accomodante di lei e riesce a mettere una distanza tra la sua vita e quella di Achille. Martina, invece, si definisce un “carabiniere” e lavora sia sul castigo che sul premio nel rapporto con il figlio. Ha spiegato ad Achille che è normale commettere errori, ma che è importante imparare da essi. Martina ha sottolineato che non è sempre giusto essere “mamma amica” e che a volte è necessario lavorare sul castigo.

Infine, Martina ha voluto inviare un messaggio a tutti i genitori, invitandoli a non sentirsi in colpa. Ha affermato che i figli si prenderanno cura di se stessi quando saranno adulti e che è importante insegnare loro a gestire le proprie responsabilità. Martina ha concluso sottolineando che nessuno ci ha mai spiegato come essere genitori, ma è fondamentale cercare di fare del proprio meglio e imparare dagli errori.

In conclusione, Martina Colombari ha raccontato come sta affrontando le difficoltà familiari con il figlio Achille. Ha sottolineato l’importanza di cercare aiuto quando si incontrano difficoltà e di lavorare sia sul castigo che sul premio nel rapporto con i figli. Ha invitato tutti i genitori a non sentirsi in colpa e a insegnare ai propri figli a gestire le proprie responsabilità.