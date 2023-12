Anna Tatangelo e il fidanzato modello con 10 anni in meno bollenti durante la vacanza in montagna: guarda – Gossip.it

Anna Tatangelo e il suo fidanzato modello, Mattia Narducci, stanno trascorrendo una vacanza bollente in montagna. La cantante di 36 anni ha deciso di prendersi una pausa dal suo lavoro e ha scelto di trascorrere qualche giorno di relax e serenità nel lussuoso Lefay Resort & SPA Dolomiti a Pinzolo, nella skiarea di Madonna di Campiglio. Ma non è sola, infatti, è accompagnata dal suo giovane fidanzato di 26 anni.

Anna Tatangelo ha condiviso molti momenti della sua vacanza sui social, mostrando ai suoi follower il paesaggio da sogno che la circonda e le comodità dell’hotel. Ma non è solo questo che ha attirato l’attenzione dei suoi fan. La cantante si è mostrata in vari look provocanti e sexy, compresi i bikini che mettono in mostra il suo fisico scolpito grazie all’allenamento costante. Ma non è solo lei a fare colpo, anche il suo fidanzato Mattia Narducci è uno splendore, bello come un dio greco e molto affascinante.

Durante la loro vacanza, Anna e Mattia si sono concessi un percorso di Talasso terapia all’interno della spa dell’hotel. Hanno trascorso qualche minuto nella grotta salina, che è ottima per le vie respiratorie, e poi hanno continuato con il galleggiamento nel lago salino, che aiuta il corpo ad eliminare le tossine in eccesso. Anna ha raccontato tutto ai suoi follower sui social, condividendo anche un momento molto intimo tra lei e il suo fidanzato nel lago salino, con un bacio appassionato che testimonia il loro grande amore.

Anna Tatangelo e Mattia Narducci sono una coppia molto innamorata e non hanno paura di mostrarlo al mondo. Si sono ufficialmente dichiarati fidanzati alla fine della primavera e nonostante i numerosi impegni lavorativi di entrambi, riescono sempre a ritagliarsi del tempo per stare insieme e vivere momenti romantici. Questa vacanza in montagna sembra essere un’opportunità per rafforzare ancora di più il loro legame e godersi la passione che li lega.

Nonostante la differenza di età di 10 anni, Anna e Mattia dimostrano di essere perfettamente in sintonia e di avere una complicità incredibile. Sono entrambi molto affascinanti e sembrano vivere una storia d’amore da sogno. I loro fan sono entusiasti di vederli così felici e innamorati e non perdono occasione per complimentarsi con loro e augurargli il meglio per il futuro.

In conclusione, Anna Tatangelo e il suo fidanzato modello, Mattia Narducci, stanno trascorrendo una vacanza bollente in montagna, immersi in un paesaggio da sogno e circondati da tutte le comodità che l’hotel offre loro. Sono una coppia molto innamorata e non hanno paura di mostrare la loro passione sui social. Nonostante la differenza di età, dimostrano di essere perfettamente in sintonia e di vivere una storia d’amore da sogno. I loro fan sono felici di vederli così felici e augurano loro il meglio per il futuro.