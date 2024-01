Apple “supera” Samsung nella vendita di smartphone: ecco il dato

Il mercato degli smartphone è stato rivoluzionato dalla diffusione massiccia di questi dispositivi, che sono diventati fondamentali per la vita di quasi tutti. Negli ultimi anni, due colossi del settore, Samsung ed Apple, si sono contesi la leadership del mercato. Tuttavia, secondo i recenti dati, Apple ha superato per la prima volta Samsung in termini di vendite.

La differenziazione di gamma ha permesso a Samsung di conquistare una clientela più vasta rispetto ad Apple. Tuttavia, il dato che ha portato Apple a superare Samsung non può essere sottovalutato. Questo risultato ha sollevato Apple ad una posizione di rilievo nel mercato degli smartphone.

Il dato che ha portato Apple ad elevarsi al di sopra di Samsung è stato rivelato da IDC, attraverso il report Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker. Secondo questo report, nel 2023 Apple ha conquistato una percentuale del 20,1% delle spedizioni di smartphone, con 234,6 milioni di modelli spediti. Samsung, d’altra parte, ha raggiunto il 19,4% delle spedizioni, con poco più di 226 milioni di unità vendute. Questo dato evidenzia un aumento del 3,7% da parte di Apple e una diminuzione del 13,6% da parte di Samsung. Si tratta di un vero e proprio sorpasso da parte di Apple, che ha conquistato la prima posizione nel mercato degli smartphone dopo oltre 13 anni di dominio di Samsung.

Nonostante il sorpasso di Apple su Samsung, c’è stata una leggera diminuzione delle vendite complessive di smartphone nel 2023 rispetto all’anno precedente, pari al 3,7%. Inoltre, sono emersi altri brand in crescita, soprattutto asiatici come Xiaomi ed Oppo. Tuttavia, nonostante la loro crescita considerevole negli ultimi cinque anni, nel corso del 2023 hanno registrato un calo delle vendite.

Un dato interessante riguarda l’aumento delle spedizioni di smartphone nella fase finale del 2023, che ha registrato un incremento del 30% rispetto all’anno precedente. Questo suggerisce che le persone tendono ad acquistare un maggior numero di smartphone verso la fine dell’anno.

In conclusione, Apple ha superato Samsung nel mercato degli smartphone grazie alla sua differenziazione di gamma e al suo aumento delle vendite. Nonostante una leggera diminuzione delle vendite complessive di smartphone nel 2023, altri brand come Xiaomi ed Oppo stanno emergendo. Tuttavia, Apple ha dimostrato di essere un brand dominante nel settore degli smartphone e ha conquistato la prima posizione dopo oltre un decennio di dominio di Samsung.

Continua a leggere su Mondo Cellulare: Apple “supera” Samsung nella vendita di smartphone: ecco il dato