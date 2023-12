Ariadna Romero per la prima volta a Roma col fidanzato 50enne figlio di Julio Iglesias: le foto – Gossip.it

Ariadna Romero, attrice e modella cubana, ha deciso di regalarsi una mini vacanza a Roma in compagnia del suo fidanzato Julio Iglesias Jr., figlio del famoso cantante Julio Iglesias. I due si sono concessi una serata speciale, iniziando con una cena al Rinaldi al Quirinale, per poi continuare la festa al Tartarughino, un locale noto per la sua atmosfera vivace.

La coppia, che si è ufficializzata lo scorso agosto anche sui social, appare felice e innamorata. Nonostante i 13 anni di differenza d’età, Ariadna e Julio sembrano non avere alcun problema a vivere la loro storia d’amore. Da quando si sono conosciuti, sono diventati inseparabili, tanto da decidere di trascorrere qualche giorno insieme nella splendida città di Roma.

Ariadna Romero si è trasferita a Miami insieme al figlio che ha avuto dal suo ex compagno Pierpaolo Pretelli, con l’intenzione iniziale di fare un breve soggiorno. Tuttavia, i tempi si sono allungati, forse proprio a causa della relazione con Julio Iglesias. Al momento, sembra che Ariadna non abbia intenzione di tornare stabilmente in Italia, ma ha deciso di visitare il Bel Paese insieme al suo amato per godersi qualche giorno di relax.

Julio Iglesias Jr. è un artista di grande successo e con un patrimonio notevole, che si stima ammonti a 620 milioni di dollari. Dopo il divorzio avvenuto nel 2020, è stato legato sentimentalmente a una modella molto più giovane di lui, con cui ha avuto una relazione durata fino al 2022. Ora, il suo cuore appartiene ad Ariadna Romero, con cui sembra avere una relazione seria. Solo il tempo dirà se il loro rapporto si rivelerà stabile nel tempo o se si tratta solo di una fiamma passeggera, nonostante le appassionate dediche che si scambiano sui social.

Durante la loro serata a Roma, la coppia ha avuto il piacere di essere accompagnata da alcuni amici. Hanno riso, cantato e ballato al Tartarughino, un locale che vanta la direzione artistica di Alex Nuccetelli. Le foto pubblicate su Instagram mostrano Ariadna e Julio sorridenti e felici, pronti a godersi al massimo la loro serata nella capitale italiana.

Questa mini vacanza a Roma rappresenta un momento di relax per Ariadna e Julio, che possono finalmente godersi qualche giorno insieme lontani dalle loro solite routine. È un’occasione per rafforzare il loro legame e trascorrere del tempo di qualità insieme.

Nonostante la fama e la ricchezza di Julio Iglesias Jr., sembra che Ariadna Romero sia riuscita a conquistare il suo cuore. La loro storia d’amore sembra essere autentica e piena di felicità. Ora non ci resta che aspettare per vedere cosa riserverà il futuro per questa coppia affiatata e innamorata.