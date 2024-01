cambiano i metodi di pagamento sull’App store

App Store è il nome della principale e più famosa piattaforma per il download di applicazioni esterne su dispositivi Apple come iPhone e iPad. Questa app ha avuto un impatto significativo sul modo in cui le aziende esterne operano, inclusa Epic Games, famosa per la creazione di Fortnite, uno dei giochi più popolari al mondo. In passato, Epic Games ha portato Apple in tribunale a causa delle regole riguardanti i pagamenti sull’App Store, una battaglia legale che Epic Games ha vinto, portando a dei cambiamenti nei metodi di pagamento su questa piattaforma.

Nella prima sentenza del tribunale, Epic Games è stata riconosciuta come vincitrice su diversi punti riguardanti le regole degli acquisti sull’App Store. Questo ha già portato ad un primo cambiamento da parte di Apple, anche se la sentenza non è ancora stata applicata definitivamente.

La disputa tra Epic Games e Apple ha avuto inizio nel 2020, quando Epic Games ha protestato contro le commissioni eccessivamente alte richieste da Apple per le transazioni attraverso l’App Store. A causa di questa protesta, Fortnite è stato rimosso dall’App Store di Apple. Fino ad ora, le società che vendevano prodotti alternativi sull’App Store erano obbligate a utilizzare questa piattaforma per le transazioni e a pagare una commissione del 30% ad Apple. Inoltre, Apple vietava agli sviluppatori di indirizzare gli utenti verso download esterni.

La Corte Suprema ha respinto questa metodologia di Apple e la società ha deciso di offrire forme di pagamento diverse, almeno negli Stati Uniti, per l’acquisto di prodotti digitali sull’App Store. Questa decisione è stata resa ufficiale attraverso una linea guida che consente agli sviluppatori di aggiungere pulsanti o collegamenti che indirizzano gli utenti verso meccanismi di acquisto esterni. Questo rappresenta una forma di alternativa limitata per gli utenti, ma permette ad Epic di evitare di pagare le commissioni ad Apple.

Questo potrebbe creare un precedente che avrà un impatto anche su Google e il suo sistema operativo Android, che è il principale concorrente di Apple.

In conclusione, Epic Games ha vinto una causa contro Apple riguardante i metodi di pagamento sull’App Store, portando a dei cambiamenti in questa piattaforma. Questo potrebbe influenzare anche Google e il sistema operativo Android.

