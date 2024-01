Come vedere se qualcuno ha letto un messaggio anche senza le spunte blu su Whatsapp: la guida

Negli ultimi anni, con l’avvento dei social media e delle app di messaggistica, abbiamo ottenuto numerosi vantaggi e comodità, ma ci sono anche alcuni inconvenienti e dubbi che sorgono, come ad esempio capire se qualcuno ha letto un messaggio importante. Prima di approfondire questo argomento, è importante ricordare che WhatsApp è l’app di messaggistica istantanea più popolare e utilizzata a livello globale.

A partire dal 2020, WhatsApp conta oltre 2 miliardi di utenti attivi ogni mese, che provengono da più di 180 paesi e territori. Secondo recenti stime, ogni utente passa in media 19,4 ore al mese su WhatsApp, il che equivale a quasi 38 minuti al giorno. Nonostante ciò, pochi conoscono il trucco che andremo a illustrare oggi e che permette di capire se un messaggio è stato visualizzato anche senza le spunte blu.

Effettivamente, come molte altre chat, l’app di proprietà di Meta consente di capire se i messaggi inviati sono stati letti dai destinatari, ma offre anche la possibilità di disattivare questa funzione, così come lo stato online, per garantire una maggiore privacy.

Disabilitando lo stato online, nessuno potrà vedere se stiamo utilizzando l’applicazione. Tuttavia, è comunque possibile capire se un messaggio è stato visualizzato nella chat utilizzando un semplice trucco direttamente all’interno della piattaforma.

Capire se un messaggio è stato letto anche senza la comparsa delle doppie spunte blu è davvero semplice. Se dopo aver inviato un messaggio a un contatto non riceviamo una risposta, possiamo inviare un messaggio vocale. Quando il contatto ascolta il messaggio vocale, vedremo la comparsa delle spunte blu e avremo la certezza che anche il messaggio di testo è stato letto.

Tuttavia, esiste un altro metodo eccellente per capire se un messaggio è stato letto anche quando le spunte blu sono disattivate. In questo caso, è necessario selezionare il messaggio inviato e fare clic sull’icona “i” all’interno di un cerchio. Si aprirà una finestra che mostra tutti i dettagli relativi al messaggio.

Ad esempio, è possibile visualizzare l’orario di consegna del messaggio e, se è stato letto, anche l’orario di lettura. È importante notare che non è possibile nascondere la visualizzazione di un messaggio nelle chat di gruppo.

Quindi, se sorgono dubbi sul fatto che un contatto ci stia ignorando, è possibile fare una prova inviando un messaggio su un gruppo comune con l’interlocutore. Selezionando l’opzione “info messaggio”, potremo vedere l’elenco di tutti i visualizzatori.

In conclusione, WhatsApp è un’app di messaggistica estremamente popolare che offre numerose funzionalità, tra cui la possibilità di capire se i messaggi inviati sono stati letti dai destinatari. Tuttavia, esistono anche trucchi che consentono di determinare se un messaggio è stato visualizzato anche senza la comparsa delle spunte blu. Questi trucchi possono essere utili per capire se un messaggio importante è stato letto, anche se il destinatario ha disabilitato le spunte blu o lo stato online.

