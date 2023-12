”Dice di essere mia moglie e che il diavolo ci separa”: Sabrina Salerno rivela che una donna le sta rendendo la vita un incubo – Gossip.it

Sabrina Salerno, famosa showgirl italiana, ha recentemente rivelato di essere vittima di stalking da parte di una donna dal 2021. In un’intervista rilasciata al quotidiano La Stampa, la Salerno ha descritto la sua situazione come un vero e proprio incubo. La donna che la perseguita afferma di essere sua moglie e sostiene che il diavolo voglia separarle.

La stalker, una donna francese con gravi problemi psicologici, ha reso la vita di Sabrina Salerno un inferno. La showgirl ha sporto denuncia sia in Italia che in Francia, ma finora non ha ricevuto alcuna risposta dalle autorità competenti. Non sa chi sia questa donna né se sia pericolosa, e vive nella costante paura di incontrarla di persona. La Salerno ha rivelato di averla vista anche nei pressi della sua abitazione e che è stata sottoposta a un trattamento sanitario obbligatorio (Tso).

Nell’intervista, la giornalista ha chiesto a Sabrina Salerno se avesse mai chiesto aiuto e se avesse ricevuto risposte timide. La showgirl ha deciso di rompere il silenzio e di raccontare la sua storia, nella speranza di sensibilizzare l’opinione pubblica su questa grave problematica. Ha espresso la sua frustrazione per il fatto che nonostante le denunce non sia ancora stata presa alcuna misura per proteggerla.

Sabrina Salerno ha dichiarato di essere stanca di vivere nel terrore e ha criticato le istituzioni per la loro lentezza nell’affrontare il problema dello stalking. Ha sottolineato che molte donne vivono nella paura senza avere un supporto adeguato e ha chiesto un cambiamento radicale. Ha sottolineato l’importanza di denunciare, ascoltare e inasprire le pene per garantire la sicurezza delle vittime di stalking.

La storia di Sabrina Salerno rappresenta purtroppo una delle tante situazioni di stalking che avvengono ogni giorno. Questo fenomeno, che colpisce principalmente le donne, può avere conseguenze devastanti sulla vita delle vittime. È fondamentale che le istituzioni si impegnino a proteggere le vittime di stalking e ad affrontare seriamente il problema, adottando misure efficaci per prevenire e contrastare questa forma di violenza.

La storia di Sabrina Salerno è un monito per tutti noi, perché ci ricorda che lo stalking è un problema reale e diffuso. Dobbiamo essere consapevoli di questa realtà e impegnarci a sostenere le vittime, offrendo loro il sostegno e l’aiuto di cui hanno bisogno. È importante che la società nel suo insieme si mobiliti per combattere questo fenomeno e creare una cultura di rispetto e di non violenza.

Speriamo che le autorità competenti prendano seriamente in considerazione la denuncia di Sabrina Salerno e agiscano prontamente per garantire la sua sicurezza e quella di tutte le vittime di stalking. Nessuno dovrebbe vivere con la paura costante di essere perseguitato e minacciato. È ora che si ponga fine a questa violenza e che si creino le condizioni per una società più sicura e rispettosa di tutti.