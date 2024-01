ecco di quale si tratta

La notizia di oggi riguarda il ritorno in auge dello smartphone Blackview A52, che presenta anche il sistema operativo Android 12 GO e un design elegante e raffinato.

Una delle sue caratteristiche principali è sicuramente il rapporto qualità-prezzo eccezionale, che lo rende imbattibile nella sua fascia di prezzo. Attualmente su Amazon è possibile acquistarlo al prezzo scontato di soli 79,99€. Vediamo ora alcune delle sue grandi caratteristiche che potrebbero convincervi a approfittare di questa super offerta.

Lo smartphone ha un peso di 183g e uno spessore di 9.05mm. Si presenta con finiture lucide e riflessi profondi ed è disponibile in tre colori freschi: Blu Ghiaccio, Grigio Polare e Verde Vitalità. È stato progettato per durare nel tempo e mostra una linea elegante e pulita. La sua forma sottile e leggera, insieme alla rifinitura lucida, gli conferiscono anche un tocco di glamour.

Lo schermo da 6.5 pollici, con risoluzione HD+ e luminosità di 380nits, offre colori vivaci e una buona visibilità anche sotto la luce diretta del sole. Lo smartphone presenta un design con notch a goccia per un aspetto elegante. Inoltre, la dimensione del carattere e del display è regolabile per garantire un maggiore comfort. La batteria da 5180mAh del Blackview A52 è in grado di soddisfare le esigenze quotidiane e offre una gestione intelligente della batteria AI.

Per quanto riguarda la fotocamera, il Blackview A52 presenta elementi di ottima qualità. È in grado di scattare foto realistiche e naturali, con una resa dei colori quasi perfetta. Anche la qualità dei video è all’altezza delle aspettative. La fotocamera principale è dotata di un sensore da 13MP con un’apertura focale di f/1.7. Inoltre, è presente una fotocamera per la profondità da 2MP, che ottimizza la resa dei soggetti nei ritratti. La fotocamera frontale, da 5MP, è supportata da un algoritmo di gestione che consente di ottenere immagini ben definite, perfette per la condivisione sui social media.

Il Blackview A52 non si limita al modulo GPS tradizionale, ma supporta anche altri sistemi di posizionamento satellitare come Glonass e Galileo, per garantire una migliore ricezione del segnale. Per quanto riguarda la sicurezza delle informazioni contenute nello smartphone, è presente un sensore per la scansione delle impronte digitali sul pulsante di accensione/spegnimento.

Il telefono supporta anche GPS, GLONASS e la navigazione Beidou per un posizionamento rapido. Con 3GB di RAM e 32GB di memoria interna, il telefono offre prestazioni fluide e spazio di archiviazione sufficiente. Grazie al sistema operativo Android 12 e alla personalizzazione Doke 3.0, l’A52 garantisce un’esperienza utente ottimizzata. Inoltre, il telefono supporta dual SIM 4G, 5G Wifi, Bluetooth 4.2 e viene fornito con una custodia protettiva gratuita.

In conclusione, il Blackview A52 è uno smartphone con un rapporto qualità-prezzo eccezionale. Con il suo design elegante, le sue ottime caratteristiche fotografiche e la durata della batteria, è sicuramente una scelta da prendere in considerazione. Non perdete l’occasione di acquistarlo su Amazon a soli 79,99€.

