Ecco i nuovi Tecno Phantom, smartphone pieghevole economici: quanto costano?

Secondo gli esperti e gli analisti, il mercato degli smartphone pieghevoli sta crescendo gradualmente e rappresenta attualmente circa il 5-6% delle vendite totali. Nonostante questa percentuale sembri bassa, si prevede che aumenterà ulteriormente con l’introduzione di nuovi brand e modelli più accessibili. Gli smartphone pieghevoli hanno superato la fase iniziale di fragilità e sono diventati molto popolari, grazie al loro design innovativo che si distingue dagli smartphone tradizionali. Tecno Mobile, un’azienda cinese con sede a Shenzhen, sta per entrare in questo mercato con due nuovi modelli di smartphone pieghevoli della serie Phantom.

Una delle caratteristiche distintive di questi dispositivi è la presenza di un display circolare di dimensioni ridotte sulla parte esterna. Questa scelta di design è sicuramente interessante e contribuisce a rendere i nuovi Tecno Phantom unici nel loro genere. Inoltre, sembra che il prezzo di questi smartphone sia sensibilmente inferiore rispetto alla concorrenza, soprattutto nel mercato occidentale.

Tecno Mobile ha presentato ufficialmente i due modelli, Tecno Phantom V Flip e Tecno Phantom V Fold, nel 2023 e si prevede che saranno presto disponibili anche in Europa occidentale, compresa l’Italia. Rispetto alla prima generazione di questi dispositivi, i nuovi modelli offrono caratteristiche tecniche interessanti e un miglioramento della qualità costruttiva. Mentre i primi modelli erano venduti a un prezzo compreso tra i 900 e i 1000 dollari statunitensi, si prevede che i nuovi Tecno Phantom costeranno meno di 700 euro. Nonostante il prezzo più basso, questi dispositivi offrono comunque prestazioni elevate e un’esperienza utente di qualità.

I nuovi Tecno Phantom saranno equipaggiati con il sistema operativo Android 14 al momento del lancio e avranno un potente processore MediaTek Dimensity 9000+. Inoltre, è probabile che mantengano una memoria RAM di 12 GB, che è già presente nella prima generazione di questi smartphone. Tecno Mobile potrebbe annunciare l’arrivo dei nuovi modelli anche in Europa nelle prossime settimane.

Tecno Mobile è già un brand attivo in diverse parti del mondo, inclusa la Cina, le Americhe e l’Africa. L’azienda si sta espandendo rapidamente e sta cercando di conquistare anche il mercato europeo con i suoi smartphone pieghevoli economici. Con l’introduzione dei nuovi Tecno Phantom, il mercato degli smartphone pieghevoli potrebbe vedere una maggiore concorrenza e una maggiore scelta per i consumatori.

In conclusione, il mercato degli smartphone pieghevoli sta crescendo e si prevede che rappresenterà una percentuale significativa delle vendite totali degli smartphone. Tecno Mobile sta per entrare in questo mercato con i suoi nuovi modelli di smartphone pieghevoli della serie Phantom, che si distinguono per il loro design unico e il prezzo accessibile. Questi dispositivi offrono caratteristiche tecniche interessanti e un’esperienza utente di qualità. Con il lancio dei nuovi Tecno Phantom, il mercato degli smartphone pieghevoli potrebbe subire ulteriori cambiamenti e offrire più opzioni ai consumatori.

Continua a leggere su Mondo Cellulare: Ecco i nuovi Tecno Phantom, smartphone pieghevole economici: quanto costano?