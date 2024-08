ecco il trucco della nonna

Le noci secche sono spesso consigliate dagli esperti in alimentazione per i loro molteplici vantaggi per la salute, tra cui la capacità di migliorare i livelli di grassi nel sangue e di fornire energia a lungo termine. Tuttavia, un altro aspetto positivo di questi piccoli frutti è la loro capacità di aiutare a gestire i livelli di zucchero nel sangue, rendendoli un prezioso alleato per coloro che devono controllare la loro glicemia. Esiste un semplice trucco che permette di massimizzarne le proprietà per ridurre l’indice glicemico dei pasti.

Le noci sono ricche di grassi sani, fibre e proteine, che contribuiscono a rallentare l’assorbimento dei carboidrati e a prevenire picchi glicemici dopo i pasti. Inoltre, contengono acidi grassi omega-3 e antiossidanti che riducono l’infiammazione e migliorano la sensibilità all’insulina. Tuttavia, il modo in cui vengono consumate le noci può fare la differenza nell’abbassare l’indice glicemico dei pasti.

Un trucco semplice ma efficace per potenziare i benefici delle noci secche è metterle in ammollo prima di consumarle. L’ammollo delle noci in acqua per alcune ore o per tutta la notte non solo le rende più digeribili, ma attiva anche gli enzimi che migliorano l’assimilazione dei nutrienti e riducono il carico glicemico degli alimenti con cui vengono consumate.

Per ammollare le noci, basta metterle in una ciotola e coprirle con abbondante acqua fresca, aggiungendo eventualmente un pizzico di sale per neutralizzare gli antinutrienti. Lasciarle in ammollo per almeno 6-8 ore, preferibilmente durante la notte, aiuta a rompere i composti che possono inibire l’assorbimento dei nutrienti, rendendo le noci più digeribili. Dopo l’ammollo, è importante scolarle e risciacquarle bene sotto l’acqua corrente prima di consumarle o utilizzarle nelle ricette preferite.

Le noci ammollate possono essere integrate in vari pasti e spuntini per aiutare a ridurre l’indice glicemico complessivo. Ad esempio, possono essere aggiunte allo yogurt greco o alla avena per una colazione equilibrata, portate come spuntino per sentirsi sazi più a lungo, utilizzate nelle insalate o come guarnizione per piatti salati, o aggiunte ai frullati insieme a verdure e proteine per renderli più bilanciati.

Studi hanno dimostrato che il consumo regolare di noci può ridurre il rischio di sviluppare il diabete di tipo 2 grazie alla loro capacità di migliorare la funzione endoteliale e ridurre l’infiammazione. Integrare noci ammollate nella dieta quotidiana non solo aiuta a gestire meglio la glicemia, ma contribuisce anche a una migliore salute a lungo termine.

In conclusione, le noci secche, quando ammollate prima del consumo, possono diventare un prezioso alleato nella gestione della glicemia. Integrarle in modo intelligente nella dieta quotidiana permette di sfruttarne appieno i benefici per la salute, mantenendo stabili i livelli di zucchero nel sangue e riducendo il rischio di complicazioni legate al diabete. Provare a mettere le noci in ammollo prima di consumarle può fare la differenza nel godere appieno dei loro effetti positivi sul benessere generale.

