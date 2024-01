ecco la data di uscita

Google ha un’enorme influenza e potere nel contesto degli smartphone, grazie allo sviluppo costante e migliorativo del sistema operativo Android. Questo sistema operativo è il più diffuso sui dispositivi mobili da molti anni, anche se iOS di Apple è un concorrente diretto. Tuttavia, Google ha iniziato ad avere un ruolo importante nel settore degli smartphone molto prima, supportando e sviluppando dispositivi come i Nexus e successivamente i Pixel. Questi ultimi sono considerati tra i migliori smartphone Android sul mercato e godono di grande attenzione da parte degli appassionati. Il nuovo Google Pixel 9, recentemente rivelato, sembra essere in grado di distinguersi dai modelli precedenti.

Oltre al design estetico, che è un vero e proprio marchio di fabbrica dei dispositivi Google, sono soprattutto le funzionalità e le caratteristiche hardware/software di questi smartphone a conquistare un vasto pubblico. Il nuovo design della serie di smartphone Pixel 9, che si collocheranno nella fascia medio-alta dei dispositivi Android, è stato svelato.

Google di solito non svela anticipatamente informazioni sui suoi futuri modelli, ma questa volta sembra aver lasciato trapelare alcune informazioni sulla nona generazione dei suoi smartphone che dovrebbero arrivare sul mercato nella seconda metà del 2024. Secondo i leak provenienti da diversi portali, come Onleaks, il design del Pixel 9 seguirà la stessa linea degli otto modelli precedenti, con un display piatto e angoli arrotondati. Tuttavia, ci sono indiscrezioni che suggeriscono che il display del Pixel 9 sarà leggermente più piccolo rispetto al modello attuale, con dimensioni di circa 6,5 pollici anziché 6,7 pollici.

Per quanto riguarda il comparto fotocamere, che sembra molto interessante, si prevede che sia sviluppato in orizzontale, a differenza dei nuovi trend che vedono un ritorno alle fotocamere verticali. Al momento, si sa ancora poco riguardo alle specifiche tecniche e alla potenza del Pixel 9, poiché Google mantiene segrete queste informazioni. Tuttavia, è probabile che il telefono sarà dotato di flash LED, di un sensore per la temperatura e di un sistema operativo Android proprietario, sviluppato da Google stessa. Questo garantisce prestazioni di alto livello, poiché Google è la “padrona” di Android. Inoltre, i dispositivi Pixel sono molto apprezzati per l’integrazione con il sistema operativo Android.

In conclusione, il nuovo Google Pixel 9 sembra essere un’evoluzione significativa rispetto ai modelli precedenti. Oltre al design distintivo, offre funzionalità e caratteristiche hardware/software che lo rendono molto interessante per il pubblico. Nonostante le informazioni trapelate siano ancora limitate, si prevede che il Pixel 9 avrà un display leggermente più piccolo rispetto al suo predecessore e un comparto fotocamere sviluppato in orizzontale. Resta da vedere quali saranno le specifiche tecniche complete e quali altre novità potranno essere presenti in questo nuovo dispositivo, ma è certo che Google continuerà a mantenere il suo impatto e potere nel contesto degli smartphone con l’avvento del Pixel 9.

