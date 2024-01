ecco le prime immagini e le specifiche tecniche

Xiaomi è diventata velocemente uno dei principali marchi asiatici nel settore degli smartphone e non solo. Fondata nel 2010 dall’imprenditore Lei Jun, l’azienda cinese ha ampliato la sua attività anche ad altri prodotti al di fuori del campo delle telecomunicazioni, come gli elettrodomestici. Tuttavia, i telefoni cellulari rimangono la principale forma di settore per Xiaomi, che attualmente è il terzo produttore di smartphone al mondo, dietro ad Apple e Samsung. Il nuovo modello di punta di Xiaomi, il 14 Ultra, sta per essere lanciato sul mercato globale, dopo molte indiscrezioni e leak che ne hanno confermato le potenzialità.

Il 14 Ultra di Xiaomi è stato oggetto di diverse indiscrezioni negli ultimi mesi, ma le ultime notizie sembrano confermare in modo quasi indiscutibile l’aspetto e le specifiche tecniche del dispositivo. Queste informazioni sono fondamentali per un dispositivo di fascia alta come questo.

Da diversi anni, Xiaomi si è affermata come un marchio con un eccellente rapporto qualità-prezzo, producendo molti smartphone di fascia bassa e media. Tuttavia, ha iniziato a sviluppare varianti alternative dei suoi dispositivi di punta, come i modelli Pro ed Ultra, indirizzati specificamente agli utenti professionali. La versione base del modello 14 è già il telefono più venduto in Cina, e si prevede che verrà lanciato sul mercato cinese intorno ad aprile 2024. Nonostante non siano ancora state annunciate varianti per il mercato globale, inclusa l’Europa, le indiscrezioni sembrano suggerire che ci saranno versioni disponibili anche al di fuori della Cina.

La versione 14 e 14 Pro sono già in commercio da un po’ di tempo in Cina, e come accaduto per il modello 13, è probabile che il 14 abbia la sua variante Ultra. Quest’ultima sembra promettere risultati eccellenti per quanto riguarda la fotocamera, poiché dovrebbe essere dotata di un sensore principale Sony LYT 900 da 50 MP, con apertura f/1,63 e stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS).

La qualità dello schermo è un altro aspetto importante del 14 Ultra. Si prevede che avrà un display AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione 2K e frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Inoltre, il telefono avrà una luminosità molto elevata, con un picco di 6.000 nit. Per quanto riguarda il processore, è probabile che sia equipaggiato con un Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, che garantirà prestazioni elevate.

La fotocamera del 14 Ultra non sarà composta solo dal sensore principale, ma includerà anche un obiettivo ultra grandangolare, un obiettivo con tele-macro, uno zoom 3x e una fotocamera periscopica con zoom 5x. Le prime immagini legate alle indiscrezioni mostrano il telefono con una protezione, ma è possibile notare chiaramente un gruppo di telecamere di grandi dimensioni, che sarà presente nella versione finale del dispositivo.

In conclusione, il nuovo Xiaomi 14 Ultra è un dispositivo molto atteso nel settore degli smartphone di fascia alta. Le indiscrezioni e i leak degli ultimi mesi hanno rivelato molte informazioni sul suo aspetto e le sue specifiche tecniche. Xiaomi si è affermata come un marchio affidabile e conveniente nel mercato degli smartphone, e il 14 Ultra sembra essere un’ulteriore conferma di ciò. Non resta che aspettare il lancio ufficiale del dispositivo per vedere se riuscirà a soddisfare le aspettative degli utenti e a competere con i principali rivali sul mercato.

