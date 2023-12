Fedez e Chiara Ferragni durante la vacanza in Svizzera postano scatti super hot: foto – Gossip.it

La coppia più amata del mondo dello spettacolo italiano, Fedez e Chiara Ferragni, ha trascorso un lungo weekend in Svizzera per festeggiare l’Immacolata con la loro famiglia. I due hanno scelto Saint Mortiz come meta per la loro prima vacanza sulla neve della stagione invernale e hanno deciso di condividere alcuni scatti hot sui social.

È stato il rapper lombardo a pubblicare le foto sul suo account Instagram, in cui appare abbracciato alla moglie, che indossa solo un intimo color carne molto minimal. Fedez, invece, è a petto nudo e mostra con naturalezza la cicatrice dell’intervento con cui è riuscito a sconfiggere un tumore al pancreas lo scorso anno.

Le immagini sono state accompagnate semplicemente dalla parola “noi” e un cuore rosso, a testimonianza dell’amore e della complicità che lega la coppia. Dopo tante vicissitudini e momenti difficili, Fedez e Chiara Ferragni tornano a mostrarsi così innamorati e felici come non mai.

Ma oltre alla loro vacanza romantica, recentemente Fedez è stato protagonista di una polemica sui social. Il cantante si è scagliato contro coloro che hanno minacciato suo figlio Leone dopo la sua partecipazione ad una partita del Milan, in cui è sceso in campo insieme ai giocatori. Fedez ha promesso di trovare i veri nomi di chi, dietro pseudonimi, ha usato parole vili nei confronti di un bambino di soli cinque anni, mostrando così il suo sostegno e la sua fermezza nel proteggere la sua famiglia.

Nonostante le controversie, Fedez e Chiara Ferragni continuano a essere una delle coppie più amate e seguite dal pubblico italiano. La loro storia d’amore è iniziata nel 2016 e nel 2018 si sono sposati con una cerimonia da favola a Noto, in Sicilia. Da allora sono diventati genitori di due splendidi bambini, Leone e Vittoria, che spesso diventano protagonisti delle loro foto sui social.

Fedez, noto per il suo stile unico e le sue canzoni di successo, è diventato negli anni un vero e proprio icona di stile e un punto di riferimento per molti giovani. La sua carriera musicale è stata caratterizzata da numerosi successi, tra cui il singolo “Prima di ogni cosa” e la collaborazione con J-Ax in “Vorrei ma non posto”.

Chiara Ferragni, invece, è una delle influencer più famose al mondo e una delle imprenditrici di maggior successo in Italia. Oltre a gestire il suo blog e i suoi profili social, ha creato un vero e proprio impero con il suo marchio di moda, The Blonde Salad, che vanta collaborazioni con importanti brand internazionali.

La coppia, oltre ad essere molto amata dai fan, è anche molto attiva nel sociale e spesso si impegna in iniziative di beneficenza. Hanno donato ingenti somme di denaro per la lotta contro il cancro e per sostenere