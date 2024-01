finalmente ufficiali con prezzo e caratteristiche

Durante l’evento di ASUS ROG, l’azienda di Taiwan ha presentato una serie di nuovi prodotti nel settore mobile, tra cui i nuovi Asus ROG Phone 8, 8 Pro ed 8 Pro Edition. Questi telefoni sembrano promettere prestazioni eccellenti sia per l’uso quotidiano che per il gaming.

In particolare, il ROG Phone 8 è stato il centro dell’attenzione, essendo uno smartphone dedicato al gaming che offre tecnologie all’avanguardia in termini di stabilità ed efficienza. Rispetto alla generazione precedente, il ROG Phone 8 ha subito un significativo miglioramento globale. Oltre ad essere più sottile del 15%, presenta una potenza eccezionale, funzioni avanzate di intelligenza artificiale e un design premium.

Il telefono è dotato del potente processore Snapdragon 8 Gen 3, di una RAM LPDDR5X ad alta velocità e di uno spazio di archiviazione UFS 4.0 per prestazioni eccezionali. Inoltre, il sistema di raffreddamento avanzato, composto dal design Rapid-Cooling Conductor e dal nuovo AeroActive Cooler X, mantiene la temperatura bilanciata durante il gioco.

La conformità IP68 rende il ROG Phone 8 resistente all’acqua e alla polvere, garantendo una maggiore sicurezza in diverse situazioni ambientali. La serie ROG Phone 8 è anche dotata di un sistema a tre fotocamere molto avanzato. La fotocamera primaria, con un sensore Sony da 50 MP e un obiettivo grandangolare, consente di scattare foto di alta qualità e di zoomare fino a 2X. Lo stabilizzatore gimbal ibrido a 6 assi 3.0 offre video fluidi, supportato da una stabilizzazione avanzata e da OIS anti-shake.

La fotocamera con teleobiettivo 3X consente di scattare foto nitide anche di oggetti distanti, mentre la fotocamera ultrawide da 13 MP offre colori naturali. Infine, la fotocamera selfie da 32 MP con un campo visivo più ampio è perfetta per i selfie di gruppo.

Il ROG Phone 8 è disponibile in pre-ordine su Amazon e sarà disponibile anche presso gli Asus Gold Store e su Amazon a partire dal mese di gennaio al prezzo suggerito di €1.099. Il ROG Phone 8 Pro, invece, è disponibile in pre-ordine su Amazon e arriverà anche presso gli Asus Gold Store e su Amazon nel corso del mese di gennaio al prezzo suggerito di € 1.199. Inoltre, fino al 31 gennaio, acquistando il ROG Phone 8 Pro sarà possibile ottenere gratuitamente un AeroActive Cooler X.

In conclusione, gli Asus ROG Phone 8, 8 Pro ed 8 Pro Edition sono telefoni che offrono prestazioni eccezionali sia per il gaming che per l’uso quotidiano. Con tecnologie avanzate, un design premium e una potenza straordinaria, questi telefoni sono sicuramente da tenere in considerazione per chi è alla ricerca di un dispositivo mobile di alta qualità.

