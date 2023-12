Francesco Moser e l’ex moglie si riuniscono a Milano per la cena con il figlio Ignazio e Cecilia Rodriguez: foto – Gossip.it

Francesco Moser e la sua ex moglie Carla Merz si sono riuniti a Milano per una cena con il loro figlio Ignazio Moser e la sua fidanzata Cecilia Rodriguez. La foto di famiglia mostra una scena radiosa, con tutti i membri della famiglia Moser insieme.

Il ex ciclista di 72 anni e Carla Merz, 71 anni, hanno firmato il divorzio a maggio 2022. Nonostante la separazione, i due mantengono un ottimo rapporto per il bene dei loro cari. Hanno tre figli insieme, Nacho, Chechu e Carlo, e sono anche nonni di alcuni bambini.

Nonostante sia attualmente legato a Maria Mosole, Francesco Moser ha deciso di trascorrere del tempo con la sua ex moglie e il figlio Ignazio. Questo dimostra la maturità e la serenità della loro relazione post-divorzio. La presenza di Maria Mosole non sembra essere un problema, poiché si unisce al resto della famiglia per la cena a Milano.

La cena è stata organizzata in occasione delle festività natalizie e ha regalato un’atmosfera speciale. Ignazio Moser ha condiviso la foto su Instagram con una dolce didascalia: “Famiglia Moser in gita a Milano… è proprio vero che a Natale siamo tutti più buoni”.

Questa riunione familiare dimostra che nonostante la fine del matrimonio, Francesco Moser e Carla Merz hanno mantenuto un rapporto positivo e affettuoso. Dopo 42 anni di matrimonio, hanno deciso di separarsi nel 2019, ma sono riusciti a mantenere un legame forte per il bene dei loro figli e nipoti.

Quando la notizia del loro divorzio è diventata pubblica, Francesco Moser ha dichiarato al Corriere della Sera: “Noi andiamo ancora d’accordo e qualche volta ci vediamo. Ma ormai non c’erano più le condizioni e basta. Il nostro è stato un rapporto che è durato una vita. Abbiamo avuto tre figli e molte soddisfazioni sempre condivise. Però dopo trent’anni non c’erano più le condizioni che ci avevano uniti. Ci siamo separati con serenità”.

Questa cena a Milano è un segno della loro maturità e del loro amore per la famiglia. Nonostante abbiano seguito strade diverse nella loro vita sentimentale, Francesco Moser e Carla Merz sono riusciti a mantenere un rapporto di rispetto e affetto reciproco. Questo è un esempio positivo per tutti coloro che si trovano nella stessa situazione di separazione o divorzio.

La foto di famiglia con Francesco Moser, Carla Merz, Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez riflette l’importanza della famiglia e delle relazioni positive anche dopo la fine di un matrimonio. Mostra che è possibile mantenere un rapporto sano e armonioso per il bene dei figli e per il proprio benessere emotivo.

La cena a Milano è stata sicuramente un momento speciale per la famiglia Moser, un’occasione per condividere momenti di gioia e felicità insieme. Questa riunione dimostra che non importa quanto tempo sia passato dalla fine di un matrimonio, l’amore e l’affetto familiare possono durare per sempre.