Il magnesio, l’alleato contro la stanchezza estiva

Durante l’estate, le alte temperature e l’umidità possono causare stanchezza e spossatezza a molte persone. Questo stato può essere aggravato dalla perdita di minerali attraverso il sudore, il che rende importante aumentare l’assunzione di magnesio, un minerale essenziale per il sostegno di numerose funzioni fisiologiche, inclusa la produzione di energia. Il magnesio è coinvolto in più di 300 reazioni enzimatiche nel corpo, molte delle quali sono fondamentali per mantenere alti i livelli di energia e combattere la stanchezza. Pertanto, è cruciale assicurarsi di consumare a sufficienza magnesio durante i mesi estivi attraverso l’alimentazione.

Una delle migliori fonti di magnesio sono le noci e i semi, come mandorle, anacardi, semi di zucca e semi di chia. Questi alimenti non solo sono ricchi di magnesio, ma contengono anche grassi sani e proteine che forniscono energia sostenibile per tutto il giorno. Aggiungere una manciata di noci o semi alle insalate o allo yogurt può migliorare non solo il sapore dei piatti estivi, ma anche aiutare a sentirsi più energici. Anche i legumi, come lenticchie, fagioli e ceci, sono ottimi per mantenere stabili i livelli di magnesio grazie al loro elevato contenuto di questo minerale.

Le verdure a foglia verde, come spinaci e cavolo riccio, rappresentano un’altra eccellente fonte di magnesio e dovrebbero essere incluse regolarmente nella dieta estiva. Queste verdure possono essere facilmente integrate in frullati, zuppe fredde o insalate, offrendo un apporto nutrizionale completo e rinfrescante. Anche i cereali integrali, come avena, riso integrale e quinoa, sono altamente consigliati poiché forniscono magnesio, fibre e carboidrati complessi che aiutano a mantenere i livelli di energia durante le giornate calde e impegnative.

Il cioccolato fondente è sorprendentemente ricco di magnesio, ma è importante scegliere cioccolato con un alto contenuto di cacao, ideale oltre il 70%, per massimizzare l’assunzione di magnesio e ridurre l’assunzione di zuccheri. Un piccolo pezzo di cioccolato fondente può essere un ottimo dessert leggero che soddisfa il palato e fornisce un boost di energia.

Integrare alimenti ricchi di magnesio nella dieta estiva non solo aiuta a combattere la stanchezza, ma contribuisce anche al miglioramento del benessere generale. È importante abbinare questi cibi a una corretta idratazione e a un sonno adeguato, poiché il magnesio gioca un ruolo fondamentale nel rilassamento muscolare e nella qualità del sonno. Seguendo questi consigli, è possibile godersi l’estate con più vitalità e meno stanchezza.

Continua a leggere su 33Salute.it: Il magnesio, l’alleato contro la stanchezza estiva –