Il nuovo processore di OnePlus è una vera bomba Qualcomm: la notizia

Questo articolo sarà dedicato al nuovo dispositivo di OnePlus, il OnePlus 12, e al processore che lo accompagnerà. OnePlus è un’azienda cinese che si sta facendo sempre più notare nel settore degli smartphone. Fondata il 17 dicembre 2013 da Pete Lau, ex vicepresidente di Oppo, OnePlus si avvicina a uno degli eventi più attesi dell’anno, il lancio del suo nuovo flagship.

Il OnePlus 12 è già stato lanciato sul mercato cinese e conosciamo già le sue specifiche. Tuttavia, OnePlus vuole sottolineare i punti di forza del dispositivo. Recentemente, l’azienda ha annunciato una partnership con Pixelworks per offrire un’esperienza di gioco ancora più potente sullo smartphone cinese. A una settimana dal lancio ufficiale in Europa, OnePlus ha anche rivelato una grande collaborazione con Qualcomm.

Il OnePlus 12 sarà equipaggiato con il processore Snapdragon 8 Gen 3 di Qualcomm, l’ultima novità dell’azienda americana specializzata nella produzione di System-On-Chip. Oltre a questo nuovo processore di fascia alta, il OnePlus 12 avrà anche altre ottimizzazioni. Ad esempio, sarà dotato di CPU-Vitalization, una tecnologia software che permette di ottimizzare il funzionamento del processore in base al tipo di dispositivo e all’uso che se ne fa.

Grazie a questa ottimizzazione, il OnePlus 12 potrà godere di 30 minuti di autonomia extra. Inoltre, il dispositivo avrà anche Qualcomm Game Quick Touch 2.0, una funzionalità che ridurrà la latenza del touch screen e migliorerà il frame rate durante le sessioni di gioco. Ci saranno anche ottimizzazioni basate sull’intelligenza artificiale dello Snapdragon 8 Gen 3, che abbiamo già esaminato in dettaglio.

Infine, OnePlus ha anche fornito alcuni dettagli sulla fotocamera del OnePlus 12. Il dispositivo avrà una fotocamera Hasselblad di quarta generazione, con un nuovo obiettivo periscopico da 64 megapixel. Insomma, tutto è pronto per il lancio del nuovo OnePlus 12 e siamo molto curiosi di conoscere il prezzo con cui debutterà in Italia.

In conclusione, OnePlus sta facendo molto parlare di sé con il suo nuovo dispositivo, il OnePlus 12. La partnership con Pixelworks promette un’esperienza di gioco straordinaria, mentre la collaborazione con Qualcomm garantisce un processore di altissima qualità. Le ottimizzazioni software e l’intelligenza artificiale dello Snapdragon 8 Gen 3 rendono il OnePlus 12 un dispositivo all’avanguardia. Non vediamo l’ora di vedere il prezzo di lancio in Italia e di poter testare tutte le sue funzionalità.

Continua a leggere su Mondo Cellulare: Il nuovo processore di OnePlus è una vera bomba Qualcomm: la notizia