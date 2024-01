In arrivo iOS 17.3: quando arriva, novità, aggiornamenti

Apple può offrire un supporto a lungo termine per i suoi dispositivi grazie al sistema operativo iOS, che è in grado di gestire dispositivi anche a distanza di diversi anni dalla loro uscita. Di recente, Apple ha annunciato un importante aggiornamento per iOS, denominato iOS 17.3, che porterà alcune novità interessanti.

L’aggiornamento sarà disponibile per i dispositivi Apple più recenti, come iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max, e successivamente verrà esteso alle versioni precedenti, fino ad arrivare presumibilmente a iPhone 12. La data di rilascio è prevista per la fine di gennaio, ma si prevede che l’aggiornamento sarà effettivamente disponibile solo agli inizi di febbraio.

Una delle principali novità di iOS 17.3 è una protezione aggiuntiva che rende più difficile l’acquisizione di informazioni da un dispositivo rubato o smarrito. Questa impostazione potrà essere attivata come la funzione “Trova il Mio iPhone”. Attualmente, se si riesce ad accedere al dispositivo, è possibile utilizzare tutte le funzioni principali, comprese quelle relative ai dati personali e bancari. Tuttavia, con la nuova funzione attivata, anche se si scopre il passcode, il malintenzionato non potrà fare altro che “bloccarsi”, in quanto sarà necessario sbloccare il dispositivo con il riconoscimento facciale o l’impronta digitale per disattivare la funzione.

Oltre a questa importante novità, ci si aspetta che l’aggiornamento includa anche correzioni di bug e altre migliorie. Ciò renderà l’aggiornamento gradualmente migliorabile nel tempo.

Apple è nota per il suo impegno nel fornire supporto a lungo termine ai propri dispositivi. Questo è possibile grazie al suo sistema operativo iOS, che viene costantemente aggiornato per garantire la compatibilità con i dispositivi più recenti e per offrire nuove funzionalità agli utenti. Questo è un vantaggio significativo rispetto ad altri produttori di dispositivi mobili, che spesso abbandonano i propri dispositivi più vecchi e non offrono aggiornamenti del sistema operativo.

Grazie a questo supporto a lungo termine, gli utenti di dispositivi Apple possono godere di un’esperienza d’uso ottimale per un periodo di tempo più lungo rispetto ad altri dispositivi. Questo è particolarmente importante considerando l’investimento che viene fatto nell’acquisto di un dispositivo Apple, che di solito ha un prezzo più elevato rispetto alla concorrenza.

Inoltre, l’aggiornamento costante del sistema operativo iOS consente agli utenti di beneficiare delle ultime novità e funzionalità offerte da Apple. Ad esempio, con l’aggiornamento iOS 17.3, gli utenti potranno sfruttare la nuova protezione aggiuntiva che protegge il dispositivo da tentativi di furto. Questa è solo una delle tante innovazioni che Apple introduce regolarmente nei suoi aggiornamenti del sistema operativo.

L’aggiornamento iOS 17.3 è atteso con grande interesse dagli utenti Apple, che si aspettano di poter godere di nuove funzionalità e miglioramenti delle prestazioni. Apple ha dimostrato nel corso degli anni di essere un’azienda che si impegna per offrire il massimo valore ai propri clienti, sia attraverso l’hardware dei suoi dispositivi che attraverso il supporto software a lungo termine.

In conclusione, Apple è in grado di offrire un supporto a lungo termine sui propri dispositivi grazie al sistema operativo iOS, che viene costantemente aggiornato per garantire la compatibilità con i dispositivi più recenti e offrire nuove funzionalità agli utenti. L’aggiornamento iOS 17.3, in arrivo nei prossimi giorni, porterà una protezione aggiuntiva per i dispositivi Apple, rendendo più difficile l’acquisizione di informazioni da dispositivi smarriti o rubati. Questo è solo uno dei vantaggi che gli utenti Apple possono godere grazie al supporto a lungo termine offerto dall’azienda.

