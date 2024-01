Incredibile novità di iPhone: arrivano Chrome e Firefox?

Le ultime notizie riguardanti iPhone sono davvero sorprendenti. Recentemente, è stato annunciato il rilascio di importanti novità per i dispositivi iPhone, in conformità al nuovo regolamento dell’Unione Europea per i mercati digitali chiamato Digital Markets Act (DMA). Con l’introduzione di iOS 17.4, sarà possibile utilizzare browser completi, con motori di rendering diversi da quello di default, Safari.

È importante sottolineare che, fino ad ora, i browser alternativi presenti sull’App Store, come Firefox e Chrome, erano obbligati a utilizzare il motore di rendering di Safari, noto come WebKit. Il motore di rendering è il componente fondamentale di un browser, responsabile della rappresentazione grafica delle pagine web. In poche parole, è il “cuore” del browser che esegue il lavoro principale.

Attualmente, tutti i browser disponibili sull’App Store utilizzano il medesimo motore di Safari, con differenze estetiche, nell’esperienza utente e nella gestione dei profili. Con iOS 17.4, invece, ogni browser potrà utilizzare il proprio motore di rendering, diverso da WebKit.

I principali motori di rendering utilizzati su desktop sono Blink (Chromium), utilizzato da Chrome, Microsoft Edge, Brave, Opera e Arc, e Gecko, sviluppato da Mozilla per Firefox. Con l’introduzione di iOS 17.4, non solo Apple permetterà l’installazione di browser completi, ma anche i browser integrati nelle applicazioni potranno utilizzare motori di rendering diversi da WebKit.

Per favorire la concorrenza, al primo avvio di un iPhone, agli utenti verrà chiesto quale browser desiderano utilizzare. Queste novità legate ai browser saranno disponibili esclusivamente per gli utenti dell’Unione Europea, mentre nel resto del mondo Chrome, Firefox e gli altri continueranno a utilizzare WebKit come motore di rendering.

Nonostante l’Unione Europea rappresenti una porzione limitata del mercato globale, è noto che Google sta lavorando da almeno un anno per sviluppare una versione di Chrome per iOS che non si basi su WebKit. Pertanto, è probabile che Chrome sia uno dei primi browser a utilizzare un motore di rendering diverso da quello di Apple.

In conclusione, con l’introduzione di iOS 17.4, gli utenti di iPhone potranno finalmente utilizzare browser completi con motori di rendering diversi da WebKit. Questo rappresenta un passo importante verso la promozione della concorrenza e della libertà di scelta all’interno dell’ecosistema iOS. Nonostante le novità siano limitate all’Unione Europea, è possibile che altre aziende seguano l’esempio di Google e sviluppino browser con motori di rendering alternativi.

