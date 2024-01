infiammazione fungina che colpisce mucose e pelle

La candidosi è una malattia fungina che colpisce le mucose e la pelle ed è causata principalmente dal fungo Candida. Questa infezione può manifestarsi in diverse forme e organi, ma è più comune nelle mucose come quelle della bocca e dei genitali. La candidosi rappresenta una sfida significativa per la salute, poiché può colpire una vasta gamma di persone, anche se è più comune in individui con sistema immunitario compromesso come quelli affetti da HIV/AIDS.

Il termine “candidosi” deriva dal nome del fungo responsabile, Candida. Questa infezione può variare da forme superficiali, come il mughetto orale, a condizioni più gravi coinvolgendo organi interni. La ricerca scientifica sulla candidosi è in costante evoluzione, con nuovi approfondimenti sui meccanismi patogenetici e nuove prospettive terapeutiche che emergono costantemente.

Le cause della candidosi possono essere suddivise in intrinseche ed estrinseche. Le cause intrinseche includono un sistema immunitario indebolito, come in pazienti con HIV/AIDS o in terapia immunosoppressiva, condizioni endocrine come quelle durante la gravidanza e malattie metaboliche come il diabete mal controllato. Le cause estrinseche includono l’uso prolungato di antibiotici a largo spettro, l’uso di dispositivi medici come cateteri e protesi, e ambienti umidi e caldi che favoriscono la crescita di Candida.

La candidosi si presenta in diverse forme, tra cui il mughetto orale, più comune nei neonati, anziani o immunocompromessi, la candidosi genitale, più frequente nelle donne, la candidosi cutanea, caratterizzata da un’eruzione cutanea rossa e pruriginosa, e la candidosi invasiva, una forma più grave che coinvolge organi interni.

I sintomi della candidosi dipendono dalla forma e dall’organo coinvolto. Ad esempio, la candidosi orale si manifesta con lesioni bianche sulla lingua, sulle guance o sul palato, accompagnate da dolore e difficoltà nella deglutizione. La candidosi genitale causa prurito, arrossamento, gonfiore e secrezione vaginale simile a formaggio fresco. La candidosi cutanea provoca un’eruzione cutanea pruriginosa, spesso localizzata in pieghe cutanee. La candidosi invasiva si manifesta con sintomi sistemici come febbre, brividi, malessere generale e coinvolgimento di organi interni.

La diagnosi della candidosi coinvolge diversi approcci, come la microscopia e la coltura delle lesioni cutanee o delle secrezioni mucose, i test sierologici per rilevare la presenza di anticorpi specifici contro Candida e gli esami strumentali come l’endoscopia per la candidosi degli organi interni.

Il trattamento della candidosi varia in base alla gravità e alla localizzazione dell’infezione. Gli antifungini topici vengono utilizzati per le forme cutanee e mucose superficiali, mentre gli antifungini sistemici vengono assunti per via orale o endovenosa per le forme più gravi o invasive. È anche importante gestire le cause sottostanti, come il controllo del diabete o la riduzione dell’uso di antibiotici.

La prevenzione della candidosi è fondamentale, soprattutto per i soggetti a rischio. Mantenere una buona igiene personale, monitorare e gestire le condizioni che possono predisporre all’infezione e limitare l’uso di antibiotici sono alcune delle misure preventive consigliate.

La candidosi può influenzare la psicologia degli individui a causa dei suoi sintomi fastidiosi e della possibile cronicità. È importante considerare il supporto psicologico e la consulenza per affrontare gli aspetti emotivi legati alla malattia.

Alcuni rimedi naturali come l’integrazione di probiotici nella dieta, l’uso dell’aglio con proprietà antifungine e l’applicazione dell’olio dell’albero del tè per infezioni cutanee possono essere considerati come opzioni complementari al trattamento medico.

In conclusione, la candidosi rappresenta una sfida clinica complessa con diverse forme e manifestazioni. La ricerca scientifica continua a contribuire a una migliore comprensione della malattia e delle strategie di trattamento. La prevenzione rimane fondamentale, con un’enfasi sull’igiene, il controllo delle condizioni predisponenti e l’adozione di stili di vita sani. L’approccio multidisciplinare che comprende trattamenti medici, supporto psicologico e rimedi naturali può contribuire a gestire efficacemente questa patologia e migliorare la qualità della vita dei pazienti.

Continua a leggere su 33Salute.it: infiammazione fungina che colpisce mucose e pelle –