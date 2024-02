Inquinamento dell’aria, ecco finalmente l’app che ci segnala le zone più colpite: pazzesco

Il dibattito sulla qualità dell’aria sta tornando prepotentemente sotto i riflettori, a causa dei continui superamenti dei limiti di accettabilità nella pianura padana. Per valutare lo stato dell’aria e l’inquinamento, nonché per adeguare le nostre attività all’aperto di conseguenza, è possibile utilizzare alcune app appositamente sviluppate. Vedremo ora quali sono le caratteristiche di queste app e, qualora siate interessati anche alle previsioni meteo, esploreremo le app più affidabili a tal proposito.

Alcuni smartphone offrono già all’interno dell’app meteo un’indicazione diretta della qualità dell’aria e dell’inquinamento. Ad esempio, Samsung mostra un valore esclusivo dell’Indice di Qualità dell’Aria (IQA) con un colore che indica la bontà dell’aria presente.

Un’app particolarmente interessante per tenere sotto controllo l’inquinamento dell’aria è quella disponibile su Weather.com. Cliccando su un determinato link, si viene reindirizzati al sito web che fornisce ulteriori informazioni sulla costruzione di questo valore e dettagli specifici su ogni inquinante. Tuttavia, l’app del meteo di iPhone sembra essere la migliore in assoluto. Oltre a mostrare una barra colorata che indica la qualità dell’aria, è possibile ottenere una mappa più dettagliata premendo su di essa. Inoltre, selezionando la mappa delle precipitazioni, è possibile visualizzare una mappa dettagliata dell’inquinamento in tutta Italia e gran parte dell’Europa.

Un’altra app molto semplice ed intuitiva è Air Quality. Appena aperta, mostra immediatamente l’indicazione chiara della qualità dell’aria nella propria posizione. Inoltre, è possibile selezionare ogni singolo inquinante e visualizzare un menu che spiega in modo comprensibile le cause dell’inquinamento. Cliccando sulle tre barre in alto a destra, è anche possibile accedere ad una previsione dell’inquinamento per i giorni successivi. Inoltre, l’app fornisce consigli specifici per le persone allergiche, gli anziani e i bambini, nonché per chi pratica attività fisica all’aria aperta.

Un’altra app molto completa è IQAir, che raccoglie dati non solo tramite satelliti, ma anche attraverso stazioni sulla qualità dell’aria che gli utenti possono acquistare e installare nelle proprie case. Questo permette di ottenere dati più accurati e dettagliati sulla qualità dell’aria.

In conclusione, le app per monitorare la qualità dell’aria e l’inquinamento sono uno strumento utile per comprendere l’andamento della situazione e adattare le nostre attività di conseguenza. Sono disponibili diverse app, ognuna con le proprie caratteristiche e funzionalità, che consentono di tenere sotto controllo l’aria che respiriamo e di prendere le giuste precauzioni per la nostra salute.

