”Io come Ilary Blasi: tutti sapevano dei tradimenti di Maurizio Costanzo, ma nessuno parlava”: ecco cos’ha detto Marta Flavi – Gossip.it

Marta Flavi, ex moglie di Maurizio Costanzo, ha deciso di aprire il suo cuore e parlare dei tradimenti subiti durante il loro matrimonio. In un’intervista ad AdnKronos, la conduttrice 72enne ha svelato di essersi sentita “l’imperatrice delle cornute”, ma di non essere mai stata contenta di questa situazione.

Flavi ha ammesso di aver portato la sua sofferenza con “grande eleganza e dignità”, ma di non aver mai raccontato pubblicamente la sua storia per paura delle conseguenze. “Maurizio era un uomo di potere, quindi ho preferito tenere il mio dolore per me, senza mai parlarne con i media o con i giornali”, ha confessato.

La presentatrice ha anche rivelato di essersi immedesimata nel racconto di Ilary Blasi nel docufilm “Unica” su Netflix. “Quando fui tradita, tutti fecero finta di non vedere, come è successo a Ilary. Totti era il re di Roma, quindi nessuno la sostenne, stessa cosa fecero con me”, ha spiegato. Alcune persone smisero addirittura di salutarla perché Costanzo era una figura potente.

Nonostante tutto, Marta Flavi ha dichiarato di essere una donna serena e di non essere mai caduta in depressione. “Le corna bisogna portarle con una certa signorilità, tanto la gente sa che stai soffrendo, è inutile far finta di essere la vincitrice”, ha affermato. Ha consigliato alle donne di non fare nulla per tenersi gli uomini che le tradiscono, ma di aprir loro la porta di casa e preparare la valigia.

La Flavi ha sottolineato che la sua vita è migliorata dopo la fine del matrimonio, anche se la sua carriera non ha avuto lo stesso successo di un tempo. Ha infine rivelato che, nonostante le difficoltà vissute, aveva fatto pace con Costanzo prima della sua morte e che aveva pregato per lui anziché partecipare al suo funerale.

Queste dichiarazioni di Marta Flavi hanno suscitato molta curiosità e interesse nel pubblico. La sua storia è simile a quella di molte altre donne che si trovano a dover affrontare un tradimento, ma che spesso preferiscono mantenere il silenzio per evitare conseguenze negative. La sua testimonianza può essere un incoraggiamento per tutte le donne che si trovano in una situazione simile.