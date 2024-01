“iOS 18 sarà l’update più importante di Apple”: ecco perchè

La società Apple è riconosciuta come uno dei principali colossi nel settore della tecnologia, avendo raggiunto una posizione di rilievo sia nel campo dei telefoni cellulari che in quello informatico. La sua ascesa è iniziata nel 2006 con il lancio del primo iPhone, un dispositivo che ha rivoluzionato l’industria. Da allora, Apple ha continuato a innovare con prodotti come iPod e iPad. Il sistema operativo iOS è diventato la chiave di collegamento tra tutti i dispositivi con il marchio Apple, ed è stato oggetto di numerosi aggiornamenti, con l’ultima versione chiamata iOS 17. Secondo alcuni rumors provenienti da fonti vicine ad Apple, il prossimo aggiornamento, iOS 18, sarà estremamente importante e rappresenterà potenzialmente il più significativo aggiornamento del sistema operativo Apple.

Una delle ragioni principali di questa importanza è l’investimento di Apple nel campo dell’Intelligenza Artificiale. Questo settore è diventato cruciale e Apple non può permettersi di ignorarlo. iOS 18 introdurrà diverse novità che influenzeranno gran parte dei dispositivi Apple.

Una delle principali novità sarà l’integrazione dell’Intelligenza Artificiale in Siri, l’assistente vocale di Apple. Grazie alla nuova implementazione dell’Intelligenza Artificiale Generativa, Siri sarà in grado di comprendere e generare risposte molto più complete rispetto al passato, e sarà in grado di elaborare ricerche vocali più lunghe. Inoltre, l’Intelligenza Artificiale influenzerà anche la gestione delle playlist su Apple Music, consentendo una personalizzazione mirata e casuale delle canzoni.

Un’altra applicazione di iOS 18 che beneficerà dell’Intelligenza Artificiale sarà iWork, l’app per la gestione del lavoro. Questa applicazione acquisirà nuove funzioni che miglioreranno l’esperienza dell’utente grazie all’implementazione dell’IA.

Inoltre, è probabile che iOS 18 includa l’implementazione del protocollo “Rich Communication Service” (RCS) per i messaggi. Questo protocollo migliora la tipologia e l’efficienza dei messaggi e delle comunicazioni, consentendo anche la comunicazione tra dispositivi iOS e Android tramite la stessa rete Wi-Fi.

Oltre a queste novità legate all’IA, iOS 18 potrebbe presentare anche nuove implementazioni e miglioramenti nel design, che non solo influenzeranno il mercato interno dei prodotti Apple, ma potrebbero anche avere un impatto sulla concorrenza con il mercato Android, come già accaduto in passato. Si prevede che la versione beta di iOS 18 sarà disponibile per gli sviluppatori a partire da giugno 2024, ma l’aggiornamento completo potrebbe non essere rilasciato prima della seconda metà dell’anno, considerando l’importanza delle novità previste.

In conclusione, iOS 18 sarà un aggiornamento estremamente importante per Apple. L’integrazione dell’Intelligenza Artificiale in molte applicazioni e la possibilità di migliorare l’esperienza dell’utente saranno le principali novità. Apple continuerà a mantenere la sua posizione di leader nel settore tecnologico grazie a questi continui sviluppi e innovazioni.

Continua a leggere su Mondo Cellulare: “iOS 18 sarà l’update più importante di Apple”: ecco perchè