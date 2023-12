La cantante Mietta racconta la sua reazione dopo essere stata tradita: ”Scoprivo le malefatte e ricambiavo” – Gossip.it

Mietta, la famosa cantante italiana di 54 anni, si è aperta in una lunga intervista al Corriere della Sera, parlando sia della sua carriera che della sua vita privata. Durante l’intervista, Mietta ha raccontato la sua reazione dopo essere stata tradita e ha rivelato di aver “scoperto le malefatte e ricambiato”.

La cantante ha ammesso di essere stata gelosissima in passato, ma fortunatamente questa fase è ormai alle spalle. Ha condiviso un aneddoto in cui era fidanzata con un pittore di nome Antonello, che gestiva un locale a Livorno. Antonello era un uomo affascinante, con i capelli lunghi e suonava il sax, il tipo che piace a tutte le donne. Il bar di Antonello era sempre pieno di ragazzine che gli andavano dietro, il che faceva infuriare Mietta. Un giorno, mentre era al lavoro, Mietta sentì un gruppetto di ragazze fare dei commenti sfacciati su Antonello. Furiosa, entrò in cucina, prese il vassoio con le ordinazioni delle ragazze e glielo rovesciò addosso. Questo episodio mostra quanto Mietta fosse gelosa e quanto fosse difficile per lei gestire la situazione.

L’argomento delle “corna” è inevitabile quando si parla di tradimenti. Mietta ha confessato: “Ho tradito, ma di corna ne ho prese più io”. Tuttavia, ha sottolineato di aver pareggiato il conto, affermando di aver scoperto le malefatte del suo partner e di aver ricambiato. Ha persino raccontato di un episodio in cui, per sbaglio, lasciò acceso il cellulare con cui aveva chiamato l’amante mentre parlava con il suo fidanzato ufficiale sul telefono fisso. Quest’ultimo sentì tutto e non la prese benissimo.

Mietta ha anche parlato del suo atteggiamento nei confronti dell’amore. Ha affermato di aver amato e di essere stata amata, e che ogni uomo che è entrato nella sua vita è stato migliore del precedente. Credendo nell’amore, Mietta ha detto di pretendere molto dalla persona che ama e di desiderare di essere amata tanto quanto ama lei. Ha aggiunto che se trova questa abnegazione nell’altro, non scapperà.

Nella sua vita sentimentale attuale, Mietta ha ritrovato la serenità e ha detto di stare “meravigliosamente”. Dopo la fine della relazione con il padre di suo figlio, è stata single per cinque anni, escludendo occasionali incontri fisici. Ma quando l’amore arriva, non c’è scampo. Mietta ha detto che il suo nuovo fidanzato è speciale, anche se non ha rivelato il suo nome. Nel 2010 è diventata madre di Francesco Ian, avuto da Davide Tagliapietra, figlio di Aldo, ex membro del gruppo Le Orme. Mietta è sempre stata molto riservata sulla sua vita privata.

In conclusione, Mietta ha condiviso la sua reazione dopo essere stata tradita: ha scoperto le malefatte del suo partner e ha ricambiato. Nonostante le difficoltà che ha affrontato nel passato, la cantante è ora felice e ha ritrovato l’amore. La sua storia è un esempio di come sia possibile superare il dolore di un tradimento e trovare la felicità nella vita sentimentale.