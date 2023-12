L’attrice Barbara De Rossi a 63 anni si è sposata per la terza volta con un uomo che ha 11 anni meno di lei: foto – Gossip.it

Barbara De Rossi, attrice italiana di 63 anni, ha sorpreso tutti sposandosi per la terza volta con un uomo che ha 11 anni meno di lei. L’imprenditore Simone Fratini, 52 anni, è un parrucchiere e imprenditore nel mondo della cosmesi per i capelli. La coppia è insieme da sei anni e ha deciso di celebrare il loro amore con un rito civile a Montevarchi, in provincia di Arezzo.

La notizia del matrimonio è stata annunciata da Barbara stessa, che ha condiviso una foto su Instagram in cui appare sorridente al fianco del marito. La sindaca di Montevarchi, Silvia Chiassai Martini, ha celebrato la cerimonia presso l’accademia valdarnese del Poggio e ha condiviso una foto della coppia sui social, augurando loro una vita piena di felicità.

Barbara De Rossi e Simone Fratini vivono a Valdarno, una frazione divisa tra Arezzo e Firenze. L’attrice ha parlato del suo amore per Simone, definendolo un uomo solido e sensibile, con una parte femminile sviluppata nonostante sia un maschio. Lo ha descritto come una persona eccezionale che è arrivata nella sua vita quando era delusa e ha rimesso a posto tutto.

Questo è il terzo matrimonio per Barbara De Rossi, che ha sempre creduto nell’amore nonostante le difficoltà incontrate in passato. Negli anni Ottanta si è sposata con Andrea Busiri Vici, ma il matrimonio è durato solo due anni. Successivamente si è unita in matrimonio con il ballerino e coreografo serbo Branko Tesanovic, da cui ha avuto una figlia di nome Martina. La coppia si è separata nel 2010.

Barbara De Rossi è un’attrice molto amata dal pubblico italiano, con una lunga carriera che spazia dal cinema alla televisione. Ha recitato in numerosi film e serie televisive, dimostrando grande talento e versatilità. La sua bellezza e il suo carisma l’hanno resa una delle attrici più ammirate e seguite del panorama italiano.

Nonostante il successo e la fama, Barbara ha sempre mantenuto una certa riservatezza sulla sua vita privata. Tuttavia, con questo matrimonio, ha voluto condividere la sua felicità con i suoi fan, dimostrando che è mai troppo tardi per trovare l’amore e vivere una storia appagante.

Il fatto che Barbara abbia scelto di sposare un uomo più giovane di lei è un segno di emancipazione e di libertà. Dimostra che l’età non è un ostacolo quando si tratta di amore e che l’importante è seguire il proprio cuore. Barbara e Simone sono un esempio di coppia felice e innamorata, che ha deciso di mettere al primo posto la propria felicità.

Questo matrimonio è un motivo di gioia per Barbara De Rossi e per tutti coloro che le vogliono bene. Auguriamo a loro una vita piena di amore, felicità e serenità. Che possano continuare a guardarsi negli occhi con la stessa felicità per il resto della loro vita.