Lo smartphone HMD sancirà la fine di Nokia? Ecco le ultime notizie

HMD, il produttore del primo smartphone Nokia, si avvicina sempre di più al suo lancio sul mercato mobile. Recentemente, l’azienda ha rinominato le pagine social di Nokia Mobile in HMD, segno che il momento del debutto del suo primo dispositivo è imminente. Inoltre, è stato diffuso in rete un rendering dell’immagine che mostra il presunto design dello smartphone.

Secondo il database IMEI, HMD dovrebbe mettere in commercio almeno due smartphone entro il 2024. Uno di questi dispositivi, con il numero di modello N159V, sarebbe quello mostrato nelle immagini. Mentre l’altro smartphone, con il possibile numero di modello TA-1585, potrebbe essere una variante dello stesso dispositivo.

Dalle immagini si può dedurre che il primo smartphone di HMD sarà di fascia medio-bassa. La parte posteriore del telefono presenta una doppia fotocamera e una finitura opaca di colore nero. Il telaio è realizzato in plastica e non sono visibili le linee dell’antenna. Al centro del telefono è presente il nuovo logo di HMD. Sul lato destro del dispositivo si trovano i pulsanti per l’avvio e per la gestione del volume, mentre nella parte anteriore è presente una fotocamera per i selfie posizionata al centro in alto.

Al momento, non sono ancora disponibili informazioni ufficiali su tutte le specifiche del primo smartphone di HMD. Non sappiamo quando verrà lanciato sul mercato, in quali paesi sarà disponibile e a quale fascia di prezzo apparterrà. Questo ultimo aspetto è particolarmente importante considerando la forte concorrenza nel settore mobile.

Per quanto riguarda Nokia, questo potrebbe rappresentare un segnale significativo da parte di HMD Global. L’azienda potrebbe aver deciso di abbandonare definitivamente il marchio Nokia e vendere smartphone con il proprio brand. Tuttavia, potrebbe anche essere possibile che questo dispositivo destinato al mercato indiano arrivi in Europa con il vecchio logo Nokia. Dovremo aspettare ulteriori notizie per saperne di più.

In conclusione, l’atteso smartphone di HMD si sta avvicinando sempre di più al suo lancio sul mercato. Le immagini mostrano un design che indica una fascia di prezzo medio-bassa, con una doppia fotocamera nella parte posteriore e un telaio in plastica. Restiamo in attesa di ulteriori informazioni ufficiali da parte di HMD per conoscere tutte le specifiche del dispositivo e il suo potenziale successo sul mercato mobile.

