Lorenzo Tano, figlio di Rocco Siffredi, ammette di vivere a casa della sua insegnante di ”Ballando” Lucrezia Lando: ”Meglio dell’hotel” – Gossip.it

Lorenzo Tano, figlio del famoso attore porno Rocco Siffredi, ha fatto una confessione sorprendente durante un’intervista a La Volta Buona su Rai2. Infatti, il giovane ha ammesso di vivere a casa della sua insegnante di “Ballando con le stelle”, Lucrezia Lando.

Tutto è iniziato quando Rossella Erra, opinionista del programma di Milly Carlucci, ha rivelato che Lorenzo aveva lasciato l’albergo a Roma dopo soltanto una settimana di permanenza. Questa notizia ha incuriosito la conduttrice Caterina, che ha chiesto a Lorenzo se fosse vero. Il ragazzo, incalzato dalle domande, ha finalmente ceduto e ha confessato di vivere a casa di Lucrezia Lando.

La notizia ha sorpreso tutti, perché Lorenzo e Lucrezia sembravano essere solo una coppia sul palco di “Ballando con le stelle”. Tuttavia, la Erra e anche Simona Izzo avevano già notato i due mentre si baciavano fuori dagli studi e per strada. Ma nessuno si aspettava che la loro relazione fosse così seria da arrivare a una convivenza così improvvisa.

Lorenzo ha spiegato che ha deciso di trasferirsi a Roma perché fa parte del cast del popolare programma televisivo. Prima di questo, il giovane viveva a Budapest, in Ungheria, insieme alla sua famiglia. Sembra che abitare con Lucrezia sia stata una scelta più calda e confortevole per lui.

Durante l’intervista, Lorenzo ha anche confermato di essere uscito con Lucrezia per festeggiare il suo compleanno. I due sono andati a cena fuori con i genitori e il fratello della ragazza. Inoltre, ha rivelato che Lucrezia era stata invitata anche per il compleanno di suo fratello Leonardo il 5 ottobre. Lorenzo ha spiegato che stanno facendo un percorso insieme e che è sembrato naturale invitarla a casa sua.

La notizia della convivenza di Lorenzo e Lucrezia ha sorpreso tutti i presenti durante l’intervista. È ancora da vedere se questa coppia continuerà a essere tale una volta finito lo show di “Ballando con le stelle”. Tuttavia, la loro relazione sembra essere seria e duratura.

In conclusione, Lorenzo Tano ha ammesso di vivere a casa della sua insegnante di “Ballando con le stelle”, Lucrezia Lando. Questa notizia ha sorpreso tutti, ma sembra che i due siano felici della loro convivenza. Resta da vedere cosa riserverà il futuro per questa coppia, ma per il momento sembrano essere felici insieme.