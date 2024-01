Migliore smartphone a meno di 200 euro: ecco la classifica

Lo smartphone è diventato uno strumento indispensabile per la maggior parte delle persone, sostituendo gradualmente i tradizionali cellulari con tasti fisici. Negli ultimi anni, grazie alla diffusione di tecnologie sempre migliori, i prezzi degli smartphone sono diventati sempre più competitivi, rendendo accessibili anche i modelli economici considerati “entry level”. Tuttavia, scegliere il migliore smartphone entro una fascia di prezzo di 200 euro non è un compito facile.

Le nostre esigenze personali giocano un ruolo fondamentale nella scelta dello smartphone, poiché ogni modello ha caratteristiche diverse e spicca per determinati aspetti. Per semplificare la decisione, abbiamo stilato una classifica dei migliori smartphone sotto i 200 euro.

Uno dei modelli che si distingue è il Samsung Galaxy A14, appartenente alla fascia entry level della seconda metà del 2023. Questo smartphone offre una batteria molto capiente e ottimizzata per una lunga durata. Il software è simile agli altri modelli Samsung e garantisce aggiornamenti costanti. Inoltre, la fotocamera esterna da 50 mp offre una qualità superiore alla media.

Un’altra scelta interessante è lo Xiaomi 11S, disponibile anche in tecnologia 5G. Questo smartphone è dotato di un ottimo schermo AMOLED con refresh rate fino a 90 hertz. Sebbene il design del software non sia il più aggiornato, la MIUI è conosciuta ed apprezzata per il suo rapporto qualità/prezzo.

Lo Xiaomi 12 è uno dei modelli più apprezzati sotto i 200 euro per il suo equilibrio, la capacità della batteria e la fluidità. Nonostante il costo simile ad altri modelli, offre una maggiore potenza grazie al processore e uno schermo IPS di buona qualità con refresh rate fino a 90 hertz. Anche se manca il supporto al 5G, la connettività è comunque molto buona e utilizza Android 13.

Se si è disposti a spendere leggermente di più, il Motorola g84 5G è una scelta eccellente. Questo smartphone offre uno schermo OLED FHD+ da 120 Hz e ben 12 GB di RAM, garantendo prestazioni di alto livello in questa fascia di prezzo.

In conclusione, la scelta del migliore smartphone sotto i 200 euro dipende dalle nostre esigenze personali. Tuttavia, modelli come il Samsung Galaxy A14, lo Xiaomi 11S, lo Xiaomi 12 e il Motorola g84 5G offrono un ottimo rapporto qualità/prezzo e sono da tenere in considerazione. È importante valutare attentamente le caratteristiche di ogni modello e confrontare le varie opzioni disponibili sul mercato prima di prendere una decisione.

