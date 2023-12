Nessuno deve essere giudicato come diverso: Filippo Bisciglia si mostra con make-up sul viso e indumenti femminili sul social – Gossip.it

Si sente libero da pregiudizi e catene sociali. Filippo Bisciglia posa per Gaelle Paris, brand di abbigliamento, col make-up sul viso e indumenti femminili. “Nessuno al mondo deve essere giudicato come strano o diverso, libertà”, sottolinea nel post che accompagna le immagini. Il conduttore di Temptation Island inneggia alla libertà di “essere”. Senza alcuna definizione di genere.

L’ex gieffino 46enne, legato da anni a Pamela Camassa, non ha paura di farsi vedere mentre mette rossetto rosso e matita agli occhi, anche se solo per shooting. Desidera un mondo in cui le etichette non definiscano una persona e vuole farlo sapere a tutti.

I follower apprezzano. “In versione Achille Lauro! Wow”, scrive una donna. E ancora: “Fili tu saresti fantastico pure con un sacchetto della spazzatura addosso!”; “Saresti molto bello transgender”; “Mettiti come vuoi sei sempre un gran figo…e comunque sposo il tuo pensiero in pieno”. Inevitabilmente c’è anche chi critica e precisa: “Niente in contrario però stiamo andando fuori pista mi dispiace”.

Una fan di Bisciglia mette, però, tutti a tacere e scrive: “Raga: che Filippo sia eterosessuale, gay o di qualsiasi altro genere a voi che ca*zo ve ne frega? Vivete e lasciate vivere, che vita triste che avete a commentare quella degli altri! Ps: Filippo se un figo con il rossetto e la pelliccia, con qualsiasi cosa che indossi o che hai in volto”.

Il gesto di Filippo Bisciglia di mostrarsi senza pregiudizi e stereotipi di genere è un importante messaggio di libertà e accettazione. La società spesso si basa su stereotipi e giudizi, facendo sentire le persone diverse come degli emarginati. Questo atteggiamento non solo è ingiusto, ma anche dannoso per la salute mentale e il benessere delle persone.

La diversità è una caratteristica fondamentale dell’umanità e dovrebbe essere celebrata anziché temuta o criticata. Ogni individuo ha il diritto di esprimere se stesso come desidera, senza paura di essere giudicato o emarginato. Il fatto che Filippo Bisciglia abbia deciso di mostrarsi con make-up e indumenti femminili dimostra il suo coraggio nel rompere gli schemi e nel promuovere un messaggio di inclusione.

La reazione dei follower di Bisciglia è un esempio dei diversi atteggiamenti che si possono avere nei confronti della diversità. Mentre alcuni apprezzano e sostengono la sua scelta di esprimersi liberamente, altri sono più critici e non comprendono il suo messaggio. Tuttavia, come evidenziato dalla fan che ha difeso Bisciglia, è importante lasciare che ogni individuo sia se stesso e vivere la propria vita senza giudizi o critiche.

Il mondo sta lentamente progredendo verso una maggiore accettazione della diversità di genere e sessuale, ma ci sono ancora molti pregiudizi e discriminazioni da superare. Gesti come quello di Filippo Bisciglia aiutano a promuovere la consapevolezza e la comprensione della diversità, incoraggiando gli altri a essere più aperti e tolleranti.

Nessuno dovrebbe essere giudicato come diverso solo perché si allontana dalle norme sociali o dagli stereotipi di genere. Ognuno ha il diritto di essere se stesso e di esprimere la propria identità senza paura di essere emarginato o discriminato. Speriamo che il gesto di Filippo Bisciglia possa ispirare altri a seguire il suo esempio e ad abbracciare la diversità in tutte le sue forme.