Notarizzazione per il Sideload Apple: ecco di cosa si tratta

Apple sta per introdurre la possibilità di fare sideload delle app su iPhone e iPad, consentendo agli utenti di scaricare applicazioni da store di terze parti anziché dall’App Store. Tuttavia, ci saranno dei criteri che gli store dovranno rispettare per essere autorizzati a fornire app per i dispositivi Apple.

Per garantire la sicurezza delle app provenienti dagli store di terze parti, Apple utilizzerà un servizio chiamato notarizzazione, già utilizzato per verificare l’affidabilità dei software per macOS. Questo servizio sarà esteso anche a iPhone e iPad.

La notarizzazione consiste in controlli di sicurezza che mirano a verificare se un’app è un malware o se può essere dannosa per il dispositivo Apple. I controlli includono l’accuratezza delle informazioni fornite dall’app, la funzionalità senza bug gravi o arresti anomali, la sicurezza per evitare la distribuzione di malware e la privacy per impedire la raccolta o la trasmissione di dati personali senza il consenso dell’utente.

Inoltre, le app dovranno garantire la trasparenza e richiedere il consenso dell’utente per accedere al sistema o al dispositivo, o per modificare le impostazioni di sistema. Sarà anche controllata l’integrità delle app per assicurarsi che non siano state manomesse dopo la pubblicazione da parte dello sviluppatore.

Le app saranno crittografate per proteggere la proprietà intellettuale degli sviluppatori e per evitare che vengano modificate da terze parti dopo la pubblicazione.

L’introduzione del sideload delle app su iPhone e iPad rappresenta un cambiamento significativo per Apple, che finora ha mantenuto un controllo rigoroso sull’ecosistema delle app attraverso l’App Store. Questo permetterà agli utenti di avere accesso a un maggior numero di applicazioni e di scegliere da quale store di terze parti scaricarle.

Tuttavia, Apple sarà comunque responsabile della sicurezza delle app, anche se provenienti da store di terze parti, grazie alla notarizzazione. Questo servizio garantirà che solo le app affidabili e sicure siano disponibili per il download sugli iPhone e iPad.

In conclusione, Apple sta per consentire il sideload delle app su iPhone e iPad, ma con dei criteri di notarizzazione che garantiranno la sicurezza delle applicazioni provenienti da store di terze parti. Questo rappresenta un cambiamento significativo per Apple e permetterà agli utenti di avere un maggior accesso alle applicazioni. Tuttavia, Apple manterrà comunque il controllo sulla sicurezza delle app attraverso la notarizzazione.

