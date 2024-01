Novità Whatsapp, questa potrebbe essere una svolta per tutti gli utenti: la notizia

La notizia di oggi riguarda diverse novità che sono arrivate, alcune delle quali sono molto importanti, mentre altre sono di secondaria importanza o semplicemente curiose. Tuttavia, una delle ultime novità su cui Meta sta lavorando potrebbe essere davvero significativa: la condivisione dei file su WhatsApp tramite connessione Bluetooth.

Attualmente, la funzionalità AirDrop di Apple rappresenta un modo comodo e pratico per condividere documenti tra dispositivi vicini, ma è limitata ai dispositivi con sistema operativo Apple. Ecco perché WhatsApp starebbe lavorando per sviluppare una funzionalità simile, ma con compatibilità trasversale, che permetterebbe agli utenti di condividere file con la stessa facilità tra dispositivi diversi.

Questa nuova funzionalità è ancora in fase di sviluppo, ma è stata notata nell’ultima versione beta di WhatsApp, anche se non è ancora utilizzabile. Quindi, al momento non è possibile fare previsioni sulla data di rilascio. Secondo quanto riportato da WABetainfo, però, sembra che per avviare la funzionalità sarà sufficiente scuotere il proprio dispositivo quando ci si trova vicino a un altro utente.

A questo punto, il destinatario dovrebbe aprire l’app e scuotere anche lui il proprio dispositivo per visualizzare e accettare la richiesta di condivisione. Non si sa ancora quale sarà il raggio di trasmissione, ma se si vuole competere con AirDrop, dovrà avere un raggio di circa 10 metri per essere altrettanto pratico.

Inoltre, per la condivisione di file e documenti, WhatsApp probabilmente introdurrà anche la crittografia end-to-end, come avviene per i messaggi delle chat. Secondo le informazioni disponibili, WhatsApp manterrà private le informazioni di contatto quando si condividono file con utenti al di fuori dei propri contatti.

Al momento, non sono note altre possibili caratteristiche aggiuntive di questa funzionalità, che probabilmente sarà introdotta in una delle prossime versioni beta. Inoltre, va considerato che questo è solo il primo avvistamento, quindi lo sviluppo di questa novità potrebbe essere ancora agli inizi. Inoltre, è una funzione molto importante, ma anche molto delicata sia per quanto riguarda la privacy che per la sicurezza del trasferimento.

Pertanto, non possiamo supporre che questa novità arriverà presto sulle versioni stabili di WhatsApp per Android e iOS, ma siamo abbastanza sicuri che apparirà e scomparirà più volte nelle versioni beta dell’app nel corso del 2024, per poi essere finalmente disponibile entro la fine dell’anno o addirittura nel 2025.

