nuove speranze per la cura del cancro

I ricercatori del Guy’s and St Thomas’ e del King’s College di Londra hanno recentemente fatto una scoperta sorprendente riguardo al potenziale benefico di un comune batterio presente nella bocca. Secondo uno studio condotto, il Fusobacterium, un batterio comunemente trovato nella cavità orale, sembra avere la capacità di distruggere alcuni tipi di tumori, in particolare quelli della testa e del collo. Questa scoperta ha lasciato gli scienziati “brutalmente sorpresi” e ora stanno indagando sui meccanismi biologici dietro questa correlazione.

Il dottor Miguel Reis Ferreira, autore senior dello studio, ha evidenziato che la presenza del Fusobacterium all’interno dei tumori della testa e del collo è stata associata a risultati molto migliori per i pazienti. Inoltre, in studi condotti in laboratorio, è emerso che questo batterio è in grado di uccidere le cellule tumorali. Ciò ha portato i ricercatori a esaminare più da vicino il ruolo di questo batterio e a pianificare ulteriori ricerche per comprendere appieno il suo impatto sui tumori.

Utilizzando modelli e analizzando dati di pazienti affetti da tumori della testa e del collo, gli scienziati hanno confermato che la presenza del Fusobacterium all’interno dei tumori è correlata a una maggiore probabilità di sopravvivenza. Questo batterio sembra avere la capacità di ridurre significativamente il numero di cellule tumorali vitali, portando a una riduzione del rischio di morte per i pazienti affetti da questi tumori. Questi risultati sono particolarmente significativi considerando che i tumori della testa e del collo hanno visto pochi progressi terapeutici negli ultimi decenni.

I ricercatori hanno osservato che, in laboratorio, l’introduzione del Fusobacterium nelle piastre di Petri ha portato a una quasi completa scomparsa delle cellule cancerose. Questo ha confermato ulteriormente la capacità di questo batterio di contrastare il cancro della testa e del collo. La dottoressa Anjali Chander, ricercatrice clinica senior coinvolta nello studio, ha sottolineato l’importanza di questi risultati e ha evidenziato il potenziale per lo sviluppo di nuovi trattamenti basati su questa scoperta.

Barbara Kasumu, direttrice esecutiva della Guy’s Cancer Charity, ha elogiato la ricerca condotta dal team e ha sottolineato l’importanza di comprendere meglio i tumori della testa e del collo per sviluppare trattamenti più efficaci e compassionevoli. Questa scoperta potrebbe aprire la strada a nuove terapie per i pazienti affetti da tumori della testa e del collo, offrendo loro migliori prospettive di sopravvivenza e cura.

In conclusione, la scoperta del potenziale benefico del Fusobacterium nei tumori della testa e del collo rappresenta un importante passo avanti nella lotta contro questa forma di cancro. Gli studi condotti dai ricercatori del Guy’s and St Thomas’ e del King’s College di Londra hanno evidenziato il ruolo cruciale di questo batterio nella distruzione delle cellule tumorali e nella promozione della sopravvivenza dei pazienti. Speriamo che questa scoperta porti a nuovi trattamenti e a una maggiore comprensione dei meccanismi coinvolti nella relazione tra il Fusobacterium e i tumori della testa e del collo.

