Nuovi modelli POCO: ecco quali sono, le caratteristiche e i prezzi

Il marchio POCO ha recentemente annunciato l’arrivo dei suoi nuovi modelli di smartphone, suscitando grande emozione tra gli appassionati. La presentazione ufficiale dei dispositivi POCO X6, POCO X6 Pro e POCO M6 Pro è prevista per l’11 gennaio, e le caratteristiche di questi telefoni sono davvero sorprendenti.

Iniziamo esaminando la serie POCO X6, concentrandoci sul modello base. POCO ha svelato alcune informazioni sul dispositivo il 3 gennaio, confermando l’utilizzo del processore Snapdragon 7s Gen 2. Sebbene i dettagli siano ancora pochi, sembra che il POCO X6 possa essere simile al Redmi Note 13 Pro 5G.

Le voci online, circolate l’1 gennaio, suggeriscono alcune specifiche interessanti per il POCO X6. Si prevede che il telefono avrà una RAM di tipo LPDDR5 per prestazioni elevate e una memoria UFS 3.1 per una gestione efficiente dei dati. La fotocamera sarà di alta qualità, con un sensore primario da 64 megapixel che promette immagini dettagliate e nitide.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, POCO sembra puntare su una configurazione versatile. Oltre al sensore principale da 64 megapixel, si prevede l’inclusione di un sensore ultra-wide da 13 megapixel, che permetterà prospettive visive nuove ed interessanti. Inoltre, potrebbe essere presente un terzo sensore, probabilmente di tipo macro, con una risoluzione di 2 megapixel, per arricchire ulteriormente le opzioni fotografiche.

Mentre aspettiamo l’11 gennaio, giorno della presentazione ufficiale, queste specifiche e anticipazioni alimentano sicuramente l’entusiasmo degli appassionati, aprendo la strada a possibili sorprese e innovazioni nella nuova serie POCO X6.

I presunti prezzi sono promettenti secondo quanto riportato da PassionateGeekz. In Europa, si prevede che il modello base da 8/256 GB sarà venduto al prezzo di 299 euro. Per la versione con capacità di archiviazione di 12/256 GB, ci sarà un aumento di soli 30 euro, mentre il modello più capiente da 12/512 GB sarà proposto a 369 euro. È interessante notare che questi prezzi non seguono gli standard elevati di marchi come Apple o Samsung.

Passando al POCO X6 Pro, sembra che il telefono sia simile al Redmi K70E, presentato in Cina alla fine di novembre. POCO ha anche confermato l’utilizzo del processore MediaTek Dimensity 8300, suggerendo che le specifiche dovrebbero essere in linea con il suo predecessore.

Il display del POCO X6 Pro sarà probabilmente un LTPS da 6,67 pollici, con risoluzione 1,5K e frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Saranno disponibili diverse opzioni di RAM fino a 12 GB e un’ampia capacità di archiviazione fino a 512 GB. Per quanto riguarda la fotocamera, si prevede un sensore principale da 67 megapixel con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), un sensore ultragrandangolare da 8 megapixel e un sensore macro da 2 megapixel.

La batteria avrà una capacità di 5.000 mAh e supporterà la ricarica rapida cablata da 67 W. Per quanto riguarda il sistema operativo, ci si aspetta che il POCO X6 Pro utilizzi Android 13.

Per quanto riguarda i prezzi europei, secondo le informazioni di PassionateGeekz, il modello da 8/256 GB dovrebbe essere venduto a 349 euro, mentre la variante più capiente da 12/512 GB avrà un prezzo di 419 euro. Sono proposte che sicuramente non deludono in termini di rapporto qualità-prezzo.

Passiamo ora al POCO M6 Pro. Sembra che il telefono abbia uno schermo pOLED full-HD+ da 6,67 pollici con frequenza di aggiornamento di 120 Hz. POCO ha già confermato l’utilizzo del processore Helio G99-Ultra.

Recenti rendering mostrano una tripla fotocamera posteriore, probabilmente guidata da un sensore principale da 64 megapixel con OIS e funzionalità di intelligenza artificiale. Per il comparto selfie, ci si aspetta una fotocamera anteriore da 16 megapixel. Per quanto riguarda la batteria, si prevede un’unità robusta da 5.000 mAh con supporto per la ricarica cablata da 67 W.

I prezzi proposti per l’Europa sono intriganti. Secondo le informazioni che circolano sul web, il POCO M6 Pro dovrebbe partire da 229 euro per la versione da 8/256 GB, mentre la variante più capiente da 12/512 GB sarà venduta a 299 euro. Queste offerte promettono sicuramente un ottimo rapporto qualità-prezzo.

In conclusione, i nuovi modelli di smartphone POCO, ovvero il POCO X6, POCO X6 Pro e POCO M6 Pro, stanno suscitando grande interesse grazie alle loro caratteristiche sorprendenti. I fans sono in attesa della presentazione ufficiale il 11 gennaio, sperando di trovare ulteriori sorprese e innovazioni in questi dispositivi. I prezzi proposti sembrano competitivi rispetto ad altri marchi e promettono un ottimo rapporto qualità-prezzo. Sarà interessante vedere come questi telefoni si piazzeranno sul mercato e come si evolveranno le aspettative dei consumatori.

Continua a leggere su Mondo Cellulare: Nuovi modelli POCO: ecco quali sono, le caratteristiche e i prezzi