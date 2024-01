Nuovo Google Assistant con Bard: ecco le ultime notizie

Google Assistant con Bard è pronto per il suo lancio su Android, offrendo un’ampia gamma di funzionalità di intelligenza artificiale. Questa notizia è molto attesa da molti utenti, che hanno seguito il chatbot basato sull’IA in azione sul web. Le ultime informazioni rivelano che Google Assistant con Bard sarà disponibile su Android e sono state divulgate diverse immagini che mostrano la schermata di benvenuto preparata da Google per questa nuova versione dell’assistente intelligente.

La schermata di benvenuto verrà visualizzata all’interno dell’app Consigli per Pixel, suggerendo che inizialmente questa novità sarà disponibile solo sui dispositivi Pixel di Google. Per quanto riguarda il funzionamento di Bard su Android, sarà possibile richiamarlo utilizzando comandi vocali, la tastiera o addirittura caricando un’immagine con testo.

Grazie al lavoro di Mishaal Rahman, sono state fornite ulteriori informazioni sul lancio di Assistant con Bard. Sembra che questa nuova versione sarà esclusiva dei dispositivi con CPU Tensor, ovvero le ultime tre generazioni di Pixel (a partire da Pixel 6). Al momento, sembra che i dispositivi come Pixel Tablet, Pixel Fold e il possibile Pixel Fold 2 saranno esclusi dal lancio, almeno inizialmente.

Inoltre, Assistant con Bard sarà disponibile per gli utenti che hanno Android 14 aggiornato alla versione QPR2, sia nella versione beta che nella versione stabile che verrà lanciata a marzo. La pagina di benvenuto non sarà visibile sui dispositivi con build di Android che iniziano con UP1, UD1 e UQ1, a meno che il dispositivo non sia nella versione beta QPR2 o nella versione stabile QPR2.

Si prevede che il lancio ufficiale avverrà contemporaneamente al prossimo aggiornamento Pixel Feature Drop, previsto per marzo 2024. Sarà interessante vedere Bard in azione su Android e ci auguriamo che in futuro possa essere distribuito su una vasta gamma di modelli Android.

Google Assistant con Bard rappresenta un’importante evoluzione nell’integrazione dell’intelligenza artificiale nel nostro quotidiano. Grazie a questa nuova versione, sarà possibile utilizzare il chatbot con una maggiore ottimizzazione e sfruttare appieno le sue potenzialità. L’aggiunta di Bard ad Android offrirà ai dispositivi Pixel un assistente intelligente avanzato, in grado di comprendere e rispondere alle richieste degli utenti in modo più efficace.

L’arrivo di Bard su Android rappresenta un passo avanti nella trasformazione del nostro smartphone in un assistente personale intelligente. Con l’integrazione di funzionalità di intelligenza artificiale, Assistant con Bard sarà in grado di offrire suggerimenti personalizzati, rispondere alle domande degli utenti, eseguire comandi vocali e molto altro ancora. Questo renderà l’utilizzo del nostro smartphone ancora più semplice e intuitivo.

In conclusione, l’atteso lancio di Google Assistant con Bard su Android rappresenta un importante traguardo nel campo dell’intelligenza artificiale. Grazie a questa nuova versione, gli utenti potranno sfruttare al massimo le potenzialità di Bard, ricevendo suggerimenti personalizzati e risposte mirate alle loro domande. Non vediamo l’ora di vedere Bard in azione su Android e speriamo che in futuro possa essere esteso ad una vasta gamma di modelli Android, consentendo a sempre più persone di beneficiare di questa innovativa tecnologia.

