Nuovo Honor 6 Magic: data di uscita e prezzo

La notizia di oggi riguarda Honor, una marca di smartphone che è stata originariamente creata come una linea economica di modelli Huawei. Tuttavia, nel corso del tempo, Honor si è trasformata in una vera e propria marca indipendente, fondata nel 2013. Fin dall’inizio, la linea di smartphone Honor ha aiutato Huawei a competere con i marchi a basso costo che vengono venduti online in Cina.

Recentemente, Honor ha annunciato il lancio della nuova serie Magic 6, composta da due smartphone di punta. La serie Magic 6 di Honor include un modello Pro con caratteristiche esclusive e una versione standard con specifiche premium e un prezzo più accessibile. Naturalmente, la versione standard avrà alcune caratteristiche ridotte rispetto al modello Pro, ma il prezzo sarà notevolmente inferiore.

Il protagonista di questo articolo è il Magic 6 standard, che è dotato del processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, 16 GB di RAM e uno schermo OLED con refresh rate di 120 Hz. Inoltre, la serie include anche una versione “Lite” ancora più economica, che mira a conquistare la fascia medio-bassa del mercato. È interessante notare che il flagship del 2023, Honor Magic 5 Pro, è disponibile a soli 829,00€ su Amazon, con IVA inclusa e spese di spedizione.

Il Magic 6 Lite è uno smartphone di fascia alta con una scheda tecnica all’avanguardia. È equipaggiato con il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, realizzato con una struttura a 4 nanometri, che comprende un super core Cortex-X2, tre Cortex-A720 e quattro Cortex-A510. Inoltre, è dotato di una GPU Adreno 740. La RAM varia da 12 GB a 16 GB, mentre lo storage può essere di 256 o 512 GB. Lo schermo è un pannello OLED LTPO da 6,78 pollici con risoluzione 2800 x 1280 e refresh rate di 120 Hz, perfetto per la visualizzazione di contenuti online. Per quanto riguarda la fotocamera, il Magic 6 Lite ha una fotocamera principale da 50 MP, un’ultra grandangolare da 50 MP con angolo di visuale di 120 gradi e un teleobiettivo da 32 MP con zoom ottico 2,5X. Il sensore primario è da 1/1,28 pollici con apertura f/1,9. La batteria è di 5450 mAh e supporta la ricarica rapida da 66 W, che consente di ricaricare completamente il telefono in soli 30 minuti.

Attualmente, il Magic 6 Lite è disponibile solo in Cina, ma presto sarà lanciato anche nel resto del mondo, compreso il nostro paese. Si prevede che sarà disponibile sul mercato a partire dal mese di febbraio.

In conclusione, Honor ha annunciato il lancio della serie Magic 6, composta da due smartphone di punta. Il Magic 6 standard offre caratteristiche premium a un prezzo più accessibile, mentre il Magic 6 Lite mira alla fascia medio-bassa del mercato. Entrambi i modelli sono dotati di specifiche all’avanguardia, tra cui processori Qualcomm Snapdragon, schermi OLED e fotocamere di alta qualità. Nonostante la disponibilità attuale limitata alla Cina, si prevede che i nuovi smartphone Honor saranno presto disponibili anche nel resto del mondo.

Continua a leggere su Mondo Cellulare: Nuovo Honor 6 Magic: data di uscita e prezzo