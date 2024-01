Nuovo modo di trasferire le eSIM su Android: le ultime notizie

Le eSIM sono ormai note da tempo in Europa grazie all’ordine della Commissione Europea di utilizzarle sui veicoli di nuova generazione. L’obiettivo principale è quello di garantire una chiamata automatica al numero di emergenza 112 in caso di incidente stradale. Le eSIM, a differenza delle tradizionali SIM fisiche, sono schede digitali che sembrano essere molto pratiche e convenienti. Non è necessario inserire fisicamente una SIM card e non bisogna preoccuparsi di perderla o romperla, in quanto tutto è gestito attraverso un software.

Secondo le ultime notizie, Google sta prendendo sul serio l’utilizzo delle eSIM su Android. Infatti, sul sistema operativo di Android è in arrivo un nuovo dispositivo per il trasferimento delle eSIM. Questo aggiornamento renderà il trasferimento delle eSIM tra dispositivi Android molto più semplice. Grazie a una nuova opzione inserita in Android, sarà possibile spostare l’eSIM con pochi tocchi, in modo quasi automatico. Sono già state diffuse immagini che mostrano un Galaxy S24 Ultra su cui viene trasferita un’eSIM da un Pixel 8 Pro.

Questa funzionalità è stata sviluppata tempo fa e è stata presentata da Google al Mobile World Congress. Ora sembra che sia finalmente pronta per essere utilizzata. Il trasferimento dell’eSIM tramite Android è molto semplice. Durante la prima configurazione del dispositivo, basta selezionare l’opzione per il trasferimento dell’eSIM, confermare l’operazione dal vecchio telefono, scansionare il codice QR per attivare la nuova eSIM e il gioco è fatto.

Inizialmente, questa novità era disponibile solo sui dispositivi Samsung aggiornati alla One UI 5.1, ma ora è stata estesa anche ai dispositivi non Samsung con la One UI 6.1. Inoltre, la funzionalità di spostamento dell’eSIM su Pixel 8 Pro non è limitata solo ai dispositivi di Google. In sintesi, il supporto al trasferimento delle eSIM su Android è in procinto di essere attivato per tutti i modelli Android, rappresentando un grande passo avanti in termini di facilità d’uso e gestione delle eSIM.

Al momento, questa novità non è ancora utilizzabile in Italia perché è supportata solo dall’operatore T-Mobile. Tuttavia, è probabile che presto questo importante aggiornamento arrivi anche nel nostro paese, permettendo agli utenti italiani di beneficiare di questa funzionalità.

In conclusione, le eSIM stanno diventando sempre più diffuse grazie alle loro numerose praticità e convenienze. L’arrivo di un nuovo dispositivo per il trasferimento delle eSIM su Android rappresenta un importante passo avanti nella facilità d’uso e gestione di queste schede digitali. Nonostante al momento questa novità non sia ancora disponibile in Italia, è probabile che presto anche gli utenti italiani potranno usufruirne.

