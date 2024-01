Nuovo Samsung Galaxy A55: ultime notizie e prime indiscrezioni

Samsung ha cambiato la sua tradizionale successione di lancio negli ultimi anni, annunciando prima i nuovi smartphone della serie Galaxy S e poi i telefoni Galaxy A. Quest’anno, l’azienda ha già annunciato il Galaxy S24 e sembra che presto potrebbe anche annunciare i nuovi modelli di fascia media, il Galaxy A35 e il Galaxy A55. Il design del Galaxy A55 era già stato visto diversi mesi fa, ma recentemente sono state rivelate nuove informazioni, tra cui la velocità di ricarica e la versione Bluetooth.

Il Galaxy A55 sarà uno smartphone Android di fascia media che dovrebbe essere annunciato nel primo trimestre del 2024, insieme ad altri modelli della gamma come il Galaxy A35. Avrà un display AMOLED da 6,5 pollici con risoluzione Full-HD+, refresh rate fino a 120 Hz, vetro Gorilla Glass 5 e una fotocamera anteriore nel foro centrale.

Samsung utilizzerà l’Exynos 1480 con GPU AMD come SoC principale, affiancato da 8 GB di RAM e 128 o 256 GB di memoria interna, che purtroppo non sarà espandibile. La fotocamera posteriore sarà composta da tre sensori, con un sensore principale da 50 MP con OIS, un sensore ultra-grandangolare da 12 MP e un sensore da 5 MP per scatti macro. La fotocamera anteriore sarà singola e avrà una risoluzione di 32 MP.

Il Galaxy A55 supporterà la connessione 5G, VoLTE, Wi-Fi 6E, Bluetooth, NFC, GPS e avrà una porta USB Type-C. Avrà anche un lettore di impronte digitali integrato nel display e sarà certificato IP67/68 contro polvere e acqua. La batteria potrebbe essere da 5000 mAh e supporterà la ricarica veloce da 25 W tramite cavo.

Lo smartphone sarà venduto con Android 14 e One UI 6, che sono le ultime versioni del sistema operativo e dell’interfaccia utente di Samsung. L’azienda promette un supporto software a lungo termine, con almeno quattro major release di Android e cinque anni di patch di sicurezza. Questo significa che il Galaxy A55 potrebbe ricevere aggiornamenti fino ad Android 18 e continuerà a ricevere patch di sicurezza fino al 2029. Si prevede che il Galaxy A55 sarà annunciato a livello globale entro il primo trimestre del 2023.

Attualmente non ci sono informazioni sui possibili prezzi di vendita, ma è probabile che siano simili al predecessore, che è stato lanciato a partire da 499 euro.

