OnePlus 12 arriva in Italia: prezzi, scheda tecnica, bundle

OnePlus è un famoso marchio cinese che ha conquistato una vasta fanbase grazie alla sua giovane età e ai prodotti di alta qualità a prezzi accessibili. Negli ultimi anni, OnePlus si è confermato come una realtà nel settore degli smartphone di fascia media e alta, offrendo costantemente aggiornamenti e miglioramenti ai suoi dispositivi. Recentemente, OnePlus ha lanciato in Italia il suo nuovo modello, OnePlus 12, insieme a una serie di prezzi competitivi, una completa scheda tecnica e diverse offerte di bundle.

OnePlus 12 fa parte della gamma “alta” del marchio, chiamata anche “Flagship”. Il dispositivo è caratterizzato da un design moderno e raffinato, con un vetro Corning Gorilla Glass resistente e un processore Snapdragon 8 Gen 3 di Qualcomm. La fotocamera principale del OnePlus 12 è una Hasselblad Camera for Mobile di quarta generazione, dotata di un obiettivo grandangolare Sony da 50 megapixel. Inoltre, il OnePlus 12 è dotato di una batteria più grande rispetto alla generazione precedente, con una capacità di 5400 mAh e supporto per la ricarica rapida SUPERVOOC Endurance Edition da 100W. Questo significa che è possibile ricaricare completamente il dispositivo in soli 25 minuti. Il display del OnePlus 12 offre una luminosità eccezionale, con picchi fino a 1600 Nits, e supporta anche la ricarica wireless da 50 watt.

La variante OnePlus 12R, invece, monta un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 e uno schermo AMOLED da 6,78 pollici con una risoluzione di 2780×1264 pixel. La fotocamera principale del OnePlus 12R è una Sony IMX890 da 50 megapixel.

Per quanto riguarda i prezzi, il OnePlus 12 è disponibile al lancio al prezzo di 1099,00 euro, mentre il OnePlus 12R costa 699,00 euro. Entrambi i modelli possono essere acquistati sia dal portale ufficiale di OnePlus che dallo store di OnePlus, ma sono disponibili anche sull’Oppo Store. Inoltre, coloro che acquisteranno uno dei due dispositivi presso i negozi fisici entro il 5 febbraio potranno beneficiare di uno sconto di 100 euro e ricevere un voucher da 150 euro da utilizzare sull’Oppo Store a partire da maggio 2024.

In conclusione, OnePlus 12 è il nuovo smartphone di OnePlus che è appena arrivato in Italia. Con i suoi prezzi competitivi, una scheda tecnica completa e interessanti offerte di bundle, OnePlus 12 si conferma come una scelta eccellente per coloro che cercano un dispositivo di alta qualità a un prezzo accessibile. Grazie al design moderno, alle potenti prestazioni e alle innovative funzionalità, OnePlus 12 si distingue come uno dei migliori smartphone disponibili sul mercato.

