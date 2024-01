OPPO Find X7: data di uscita ufficiale e caratteristiche tecniche

OPPO si distingue come uno dei marchi più interessanti nel settore degli smartphone Android, specialmente per quanto riguarda i dispositivi di fascia alta. L’azienda cinese ha recentemente presentato un nuovo modello chiamato OPPO Find X7 Ultra, che si contraddistingue per un comparto fotografico innovativo e senza precedenti.

La caratteristica principale di questo nuovo dispositivo è l’implementazione di ben due sensori periscopici nel modulo fotografico posteriore. Questi sensori periscopici sono particolarmente vantaggiosi per le loro capacità di zoom avanzate, come abbiamo già segnalato nella nostra selezione degli smartphone con il miglior zoom. Oltre a questa innovazione, il Find X7 Ultra offre anche specifiche tecniche di alto livello in altri settori hardware.

Per quanto riguarda il display, il Find X7 Ultra è dotato di un ampio schermo da 6,82 pollici con risoluzione Quad HD+. La tecnologia LTPO AMOLED offre una velocità di campionamento del tocco fino a 240Hz e una luminosità massima di 4500 nits. Inoltre, il dispositivo supporta Dolby Vision per un’esperienza visiva ancora più coinvolgente.

Sotto il cofano, il Find X7 Ultra è alimentato dal potente processore Octa Core Snapdragon 8 Gen 3 a 4nm, abbinato alla GPU Adreno 750. Questo garantisce prestazioni fluide e reattive, anche durante l’utilizzo di applicazioni e giochi pesanti. Il dispositivo è disponibile in due varianti di RAM: 12GB e 16GB LPDDR5X, per soddisfare le diverse esigenze degli utenti. Inoltre, la memoria interna è disponibile in due opzioni: 256GB e 512GB UFS 4.0, che offrono ampio spazio per salvare foto, video e file di grandi dimensioni.

Il sistema operativo del Find X7 Ultra è Android 14 con ColorOS 14, che garantisce un’esperienza utente fluida e personalizzabile. Inoltre, OPPO ha promesso 4 anni di aggiornamenti Android e 5 anni di patch di sicurezza per il dispositivo, assicurando agli utenti una protezione a lungo termine.

Dal punto di vista della fotocamera, il Find X7 Ultra vanta un comparto fotografico di altissimo livello. La fotocamera posteriore è dotata di quattro sensori principali. Il sensore Sony LYT-900 da 50 megapixel con lente 1G7P e apertura f/1.8 è il sensore principale, che offre immagini nitide e dettagliate. Il sensore Sony LYT-600 da 50 megapixel con angolo di visione di 123° è invece perfetto per le foto panoramiche e le riprese di gruppo. I due sensori periscopici, uno da 3x e uno da 6x, permettono di ottenere ingrandimenti di alta qualità senza perdita di dettagli. Questi sensori sono dotati di stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), che riduce al minimo il tremolio della mano durante la registrazione di video o la cattura di foto.

Per quanto riguarda la fotocamera anteriore, il Find X7 Ultra è dotato di un sensore Sony IMX709 RGBW da 32 megapixel con apertura f/2.4. Questo garantisce selfie di alta qualità e videochiamate nitide.

Per quanto riguarda la sicurezza, il Find X7 Ultra è dotato di un sensore di impronte digitali integrato nel display, che garantisce un accesso sicuro e veloce al dispositivo. Inoltre, il dispositivo è certificato IP68 per la resistenza all’acqua e alla polvere, offrendo una maggiore protezione in situazioni estreme.

Dal punto di vista dell’audio, il Find X7 Ultra offre un’esperienza sonora coinvolgente grazie all’audio USB Type-C e agli altoparlanti stereo. Inoltre, supporta la tecnologia Dolby Atmos per un suono ancora più immersivo.

In termini di connettività, il Find X7 Ultra supporta la connessione 5G SA/NSA, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 e USB Type-C. Inoltre, è dotato di NFC a doppia antenna e supporta la connettività satellitare con chiamate dual-mode (opzionale).

La batteria del Find X7 Ultra ha una capacità di 5.000mAh e supporta la ricarica rapida SuperVOOC da 100W. Inoltre, supporta anche la ricarica wireless Qi da 50W e la ricarica wireless inversa da 10W, che permette di caricare altri dispositivi wireless compatibili.

Il nuovo OPPO Find X7 Ultra è disponibile in diversi colori, tra cui Ocean and Sky, Desert Silver Moon e Pine Shadow Blue. Il prezzo varia a seconda della configurazione del dispositivo: circa 800 euro per la variante da 12GB + 256GB, circa 880 euro per quella da 16GB + 256GB e circa 940 euro per la versione da 16GB + 512GB.

Al momento, il dispositivo è stato annunciato solo per il mercato cinese e non ci sono ancora conferme riguardo al suo lancio futuro in Europa. Restiamo in attesa di ulteriori sviluppi e aggiorneremo tempestivamente su eventuali novità.

Continua a leggere su Mondo Cellulare: OPPO Find X7: data di uscita ufficiale e caratteristiche tecniche